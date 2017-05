Consulta la predicción del horóscopo de hoy lunes 8 de mayo: salud, dinero y amor

Salud, dinero y amor en los astros para hoy. Todos los signos puede tener en cuenta ya lo que les depara el futuro de cara a esta jornada, la primera de la semana. Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 8 de mayo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Si algo que no comprendes aterriza hoy en tu escritorio, pídele consejos a alguien. No finjas que puedes manejar una situación que en realidad te resulta completamente desconocida. Será como si todos hablaran en chino o en japonés. Por eso, pídeles que te expliquen.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Hoy tu naturaleza flexible será un factor esencial en el trabajo. Tu habilidad para transitar múltiples y complejas situaciones con facilidad será la clave para el éxito. Tienes la capacidad de presentir qué posición te corresponde y cuál es tu rol en el asunto. Confía en esos instintos.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Tus compañeros de trabajo saben que tus emociones y tu vida privada están afectando tu carrera. No sería mala idea que te sinceres. Sal a caminar con alguien de confianza durante la hora del almuerzo. Respira profundo.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Te encontrarás flotando entre las nubes en tu lugar de trabajo, como si estuvieras en la gloria. Asegúrate de compartir este amor y esta luz con los demás en vez de guardarlo todo para ti. Recuerda que la alegría compartida es alegría multiplicada. Puedes estar seguro de que tus compañeros lo apreciarán.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

No recurras a tus compañeros de trabajo para que recojan las piezas del rompecabezas que tú has dejado tiradas por ahí. Termina lo que has empezado en vez de dar por hecho que alguien más lo hará por ti. Asume la responsabilidad de tus acciones.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Te está costando mucho darte cuenta: ¿tu trabajo te da o no la satisfacción que buscas? Estás entre la espada y la pared -y la situación va a empeorar mientras más vueltas le des. Será mejor que en vez de confiar en tu mente oigas lo que te dicta tu corazón.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Asegúrate de tener una variedad de tentempiés y bocados a tu alcance en tu lugar de trabajo. Cuando las cosas se ponen complicadas o aumenta la tensión entre tus compañeros, un dulce o un emparedado extra te harán sentir muy bien. No tiene sentido que te niegues estos placeres.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Trata de no involucrarte demasiado a nivel emocional en tu trabajo. Recuerda que no es más que eso: un mero trabajo. No tiene sentido que pierdas la cordura para lograr el beneficio de tu empleador. Toma una cierta distancia emocional de los resultados de tu trabajo.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy quizá te resulte imposible mantener la mente fija en las tareas inmediatas. Incluso si eres capaz de concentrarte, no lograrás poner empuje o pasión en tu trabajo. Si puedes, vete a tu casa temprano. No tiene sentido batallar contra ti mismo/a.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Tienes frente a ti una oportunidad única para sacar partido de la tensión en tu lugar de trabajo. Al percibir y comprender ambas caras de un difícil problema, puedes proponer una solución que satisfará las necesidades de todos. No te detengas hasta que esa solución aparezca.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Es probable que hoy termines enredado en un drama emocional en el trabajo -a pesar de que el mismo no tiene nada que ver contigo. Haz todo lo que puedas para mantenerte alejado de este conflicto, concéntrate en tus labores y en tus propias necesidades. Válete exclusivamente de ti mismo/a.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Algo que le dijiste a un compañero de trabajo puede tener consecuencias negativas. Ahora esta persona está tomando represalias de un modo que nunca creíste posible. A nadie puedes culpar más que a ti mismo/a. Discúlpate todas las veces que sea necesario.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.