La mejor respuesta a las críticas por su aspecto físico en Twitter

Madison, una joven estadounidense compartió una fotografía de ella junto a su novio, Tre Booker, en Twitter con los trajes que llevarían al baile de graduación del instituto.

En la imagen aparecen dos adolescentes posando de forma alegre y divertida. Sin embargo, algunos usuarios de Twitter conocidos como 'trolls' decidieron comentar la publicación criticando a la feiz pareja. "Él, probablemente, perdió una apuesta". "Los negros harían cualquier cosa por obtener la Tarjeta Verde. Bien jugado, felicidades". "¡Guau! Te quiere aunque seas gorda :( Debe ser bonito".

Pero lo que no se esperaban es que la pareja respondiera a los comentarios de la mejor forma posible, y es que mientras que la chica señaló que no sabia cómo algunas personas pueden ser tan maleducadas y groseras con personas que ni siquiera conocen su novio aprocehó la ocasión para hacer una bonita declaración.

Don't see how people can be rude to people they don't even know pic.twitter.com/wx7cu7OGgp