La manera de saber si te han multado aún sin la notificación de Tráfico

Un exceso de velocidad, saltarnos una señal, lanzar objetos desde el interior del vehículo… todo ello son infracciones que acarrean una multa de tráfico, por lo que en cualquier momento puedes recibir en tu domicilio la notificación de una infracción. Sin embargo, a pesar de que la Dirección General de Tráfico (DGT) suele notificar habitualmente las multas de tráfico mediante correo postal, puede darse el caso de que la carta se extravíe o de que no llegue a tu domicilio, pero esto no es excusa para no hacer frente al pago de una multa, ya que existen diversas alternativas tanto para saber si te han multado, como para conocer si tienes algún pago pendiente, tal y como recoge Computer Hoy.

1. Boletín Oficial del Estado (BOE)

En este boletín se recogen todas las infracciones de tráfico, por lo que en él puedes buscar si te han multado. Para ello, teclea el nombre del titular del vehículo, así como también el número de la matrícula. Si tu multa está todavía dentro del plazo de descuento, es decir, dentro de los 20 días posteriores a la publicación de la misma en el BOE, enhorabuena, podrás ahorrarte gran parte del importe, concretamente un 50%.

2. Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA)

Otra alternativa para conocer si te han multado consiste en entrar en la web de la DGT, y especialmente en el apartado dedicado al TESTRA. Para acceder al mismo deberás indicar tu DNI, o en su defecto hacerlo con un certificado digital.

3. Otras webs

Hay otras webs que no son oficiales y que también actúan como buscadores de multas, pero debes saber que la base de datos que rastrean es la de TESTRA, así que te recomendamos que los hagas en las anteriores, más aún si quieres evitar publicidad, virus y captación de tus datos personales por desconocidos.

Recuerda que para pagar cualquier multa puedes hacer uso de internet, llamar por teléfono al 060, o bien acudir a cualquier oficia de Correos, sucursales de La Caixa, o a cualquier Jefatura Provincial de Tráfico.