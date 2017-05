Felipe de Edimburgo se jubila a los 96

En ‘El espejo encantado’, el republicano Tom Nairn se pregunta «¿estamos todos locos?» recordando la escena descrita por Alexander Chancellor en el ‘Sunday Telegraph’, en 1985, cuando se anunció el enlace matrimonial entre el príncipe Andrés y Sarah Ferguson. Un amigo de Chancellor que caminaba por la calle Piccadilly vio «a tres mujeres de mediana edad estallando en lágrimas de alegría al leer la noticia en un periódico de la tarde».

Tres décadas después, el duque de York hace negocios en los Urales y la exduquesa vende dietas en televisiones ‘todo a cien’. El encanto se ha rasgado. Pero las aventuras de Enrique, los pasos de la familia Cambridge y las buenas fotos de Carlos y Camila mantienen muy buena cotización en el mercado de celebridades y monarcas. La reina Isabel II es la estrella, como demostró su catarro navideño.

Compartió la soberana con un sector significativo de los británicos un virus invernal, insistente en el tiempo y demoledor, y su ausencia de la misa navideña en la hacienda de Sandringham llevó en pocas horas a su agonía digital. Entraban y salían sonrientes los miembros de la familia de la capilla a la que acuden cada año y se insistía en medios y redes en que estaban simulando, en que Isabel II yacía en aquel mismo momento medio muerta.

Ayer el frenesí de la comunicación instantánea y continua mató a su marido, Felipe de Edimburgo. Lo mató específicamente ‘The Sun’, un periódico cuyos fotógrafos ya fueron acusados de matar a Diana de Gales con su persecución incesante. Publicó la noticia de la muerte en las horas febriles de la madrugada que siguieron a una noticia del ‘Daily Mail’ que decía que los empleados de la casa real habían sido convocados a una reunión de emergencia.

No había lágrimas frente a la verja del Palacio de Buckingham. No había ni siquiera ‘groupies’, que se engalanan con banderas, fotos, vestidos y gorros de imitación para acudir a bodas, bautizos o funerales de la realeza. No había en la mañana gris y fría más que turistas y cámaras de televisión, enfocando al periodista ante la fachada del palacio, sobre cuyo tejado se veía la enseña real ondeando alta en el mástil. No había muertos ni emergencia.

El príncipe Felipe de Edimburgo anunció que se retira de la vida oficial en otoño. Como dijo en un almuerzo ayer, ya no puede pasar mucho tiempo de pie. En junio va a cumplir 96 años «el más experto desvelador de placas del mundo», su autorretrato durante la ceremonia de inauguración de la nueva tribuna en un estadio de cricket, Lord’s, el miércoles. Cumplirá sus compromisos hasta el final de agosto y después acudirá a los que él quiera.

El duque Una boda y cuatro títulos El próximo 20 de noviembre, el duque de Edimburgo celebrará 70 años de matrimonio con la reina Isabel II. Para casarse tuvo que renunciar a su religión, la ortodoxa griega, y al título de príncipe de Grecia y Dinamarca. Como compensación, el día de su boda el entonces rey, Jorge VI, le concedió el tratamiento de Su Alteza Real, duque de Edimburgo, conde de Merioneth y barón de Greenwich. 65 años y 88 días lleva Felipe siendo príncipe consorte. Es la persona que más tiempo lleva ejerciendo este cargo en todas las monarquías del mundo. Bisabuelo Felipe tiene cuatro hijos –Carlos, Ana, Andrés y Eduardo–, ocho nietos y cinco bisnietos.22.191 son los compromisos públicos que ha atendido el duque de Edimburgo desde 1952, cuando su esposa accedió al trono. En este tiempo ha realizado 637 visitas al extranjero en solitario. A lo largo del pasado año el esposo de Isabel II acudió a 110 actos oficiales. Sigue vinculado a 780 fundaciones como padrino, presidente o miembro. 507 es su puesto en la línea sucesoria a heredar el trono del Reino Unido si falleciera su esposa. Un lugar que no ocupa por su matrimonio sino por ser tataranieto de la reina Victoria, como la propia Isabel. Su padre fue el príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca, el cuarto hijo del rey Jorge I de Grecia y de la gran duquesa Olga de Rusia, nieta del zar Nicolás I.

La reina Isabel, que ha reducido sus viajes y necesita apoyos para subir largas escaleras, seguirá desempeñando sus funciones rutinarias. Pero la pareja real más duradera en la historia británica, también la más viajada probablemente en la historia de los reyes del mundo, padece en su espléndida longevidad el percance menor de esa insistencia en darlos por muertos en cuanto se oye en palacio un estornudo de más.

Ascenso social

Isabel es la soberana pero no puede competir en sangre real con su marido, que heredó la de los Windsor, los Wittelsback, los Romanov, los Habsburgo y los Hohenzollern. Emparentado con la reina Victoria y la reina Sofía, descendiente de las casas reales de Rusia, Alemania, Dinamarca y Grecia, Felipe nació, en 1921, en la mesa de la cocina de la casa que ocupaban sus padres en Corfú.

Un año después vivía con sus cuatro hermanas sin un duro en París. Su madre había sido internada y su padre, recientemente destronado rey de una familia griega acostumbrada a la pobreza relativa y a perder el trono, se había ido a Montecarlo. Era siete años más joven que la más joven de sus hermanas, que le protegieron para que cursara sus estudios, antes de irse a Londres, donde lo apadrinó su tío, el conocido megalómano Lord Mountbatten.

Sarah Bradford, biógrafa de la reina Isabel II, afirma que las palabras atribuidas al último virrey de la India tras la muerte de Jorge VI –«ahora reina la casa Mountbatten»– causaron tal consternación que los cortesanos y el primer ministro, Winston Churchill, acometieron inmediatamente después del funeral del rey, en 1952, una tarea delicada para la vida del joven matrimonio.

Felipe había tenido ya que renunciar a su carrera naval, que le encantaba, estaba perdiendo la batalla para seguir residiendo en Clarence House, que él había reformado, en vez de trasladar a la familia a Buckingham Palace. Y ahora su esposa le informó de que su familia y sus hijos llevarían su apellido, Windsor. Era lógico. Mountbatten tenía originalmente un apellido alemán, Battenberg, y, como la familia real, lo cambió en la Primera Guerra Mundial.

Las perlas de Felipe Frente a la anodina discreción que ejercita Isabel II, Felipe de Edimburgo ha demostrado en siete décadas de servicio público no tener pelos en la lengua. Su carácter dicharachero ha dejado un reguero de declaraciones políticamente incorrectas, impensables en boca de la reina. Quienes le conocen las atribuyen a su flemático sentido del humor, pero tras estas perlas se esconden prejuicios racistas, clasistas o machistas y, en muchos casos, un irremediable mal gusto. Experto en descubrir placas «Declaro inaugurado esto, lo que quiera que sea» Ya en los años sesenta no ocultaba su fastidio ante algunas de sus actividades oficiales. Hace unos días bromeaba en un acto público con la idea de que era «el hombre con más experiencia en descubrir placas». Crisis industrial «Todo el mundo pedía más tiempo libre y ahora se quejan de que están desempleados» En 1981, con el Reino Unido en plena recesión, el consorte hizo gala de su escasa conciencia social con estas declaraciones. Escoceses «¿Cómo consigue que se mantengan sobrios para pasar la prueba?» Le preguntó a un profesor de autoescuela durante un paseo por la ciudad de Oban, en Escocia. El príncipe Carlos «¡Parece un puding de ciruela!» Ni siquiera su prole se libra de sus dardos. Al nacer su primogénito lo comparó con un puding, y hablando de la afición a los caballos de la princesa Ana afirmó que «si no se tira pedos y come heno, no le interesa». Sobre el matrimonio «Si un hombre abre la puerta del coche a una mujer, o el coche o la mujer son nuevos» Aunque hace gala de maneras de caballero, algunos de sus comentarios revelan a un machista cerril. En otra ocasión ofendió a sus compatriotas afirmando que «las inglesas no saben cocinar». Al presidente de Nigeria «¡Parece que estás listo para irte a la cama!» Sus faltas de respeto hacia otras culturas son frecuentes. Comparó el atuendo tradicional del mandatario nigeriano con un pijama y, en una muestra de arte etíope, comentó que parecían «los dibujos que trae mi hija del colegio». Sobre visitar la URSS «Me gustaría ir a Rusia, aunque esos bastardos mataron a la mitad de mi familia» La diplomacia nunca ha sido una de sus virtudes. Cuestionado sobre la posibilidad de un viaje oficial a la Unión Soviética, respondió con este exabrupto. Aborígenes australianos «¿Se siguen tirando lanzas los unos a los otros?» En 2002, durante un viaje a Australia, le hizo esta pregunta a un empresario de ancestros aborígenes. A británicos en China «Si se quedan más tiempo aquí, se les rasgarán los ojos» Su broma con un grupo de estudiantes no sentó bien durante una visita de estado en 1986. A Tom Jones «¿Con qué haces gárgaras? ¿Con piedras?» Le espetó al ‘Tigre de Gales’ tras una actuación. En un concierto de Elton John murmuró «preferiría que apagara el micrófono» y, al saber que Madonna interpretaría la banda sonora de James Bond, preguntó «¿necesitaremos tapones para los oídos?». A los Obama «¡Seguro que les está costando mantenerse despiertos!» La reina departía con los Obama cuando el príncipe les interrumpió para bromear sobre lo aburrido de la conversación. Ese mismo día, ante dignatarios extranjeros, le dijo al presidente: «¿Es usted capaz de distinguirlos?».

Pero Felipe exclamó su queja: «¡No soy más que una maldita ameba!». La comparación con un organismo microscópico que se compone de una sola célula y se reproduce a sí mismo sin necesitar pareja no es acertada, pero se intuye la idea. El apuesto aventurero que había sobrevivido a la ruina familiar navegando entre buenas casas de la aristocracia europea era ahora, en el momento de su coronación, un adorno.

La pareja dividió sus poderes. Ella cumpliría con sus funciones como lo hizo su padre, leyendo papeles oficiales, reuniéndose una vez por semana con el primer ministro; él se encargaría de la gestión de las haciendas de la familia y gobernaría sobre cuestiones domésticas. En todos los retratos que se han publicado, incluyendo en el de la reciente serie ‘The Crown’, Felipe es presentado como un reformador.

Mountbatten, que no merece reputación como marino y no debiera tenerla como diplomático, por el legado tan sangriento de su gestión apresurada de la independencia india, tenía junto a una gran ambición social ideas menos rígidas que las de los Windsor y su entorno y parece haberlas compartido con Felipe. Ministros laboristas radicales le han elogiado por simpatizar con las autonomías o la idea de una república en Canadá.

Ha combinado la impertinencia ruda con el talento diplomático. Charles Moore, biógrafo de Margaret Thatcher, recuerda por ejemplo la posición delicada de Felipe como miembro de la Federación Ecuestre Internacional, ante la petición de boicotear los Juegos Olímpicos en Moscú tras la invasión soviética de Afganistán. Y elogia cómo se desenvolvió, evitando conflictos entre su papel constitucional y la política del Gobierno.

Lances de amor

El hombre que siempre camina dos pasos por detrás de la reina era un joven mujeriego, que recorría Londres con una camisa limpia y la complicidad de mayordomos para que la lavasen para el día siguiente. Los cortesanos hablaban con preocupación sobre los peligros de casar a tal pirata con la inocente ‘Lilibet’, que quedó deslumbrada a los 13 años ante el apuesto cadete, vagamente emparentado, que la acompañó en la visita a la Academia Naval de Dartmouth.

Una larga sucesión de biógrafos ha intentado romper el muro de silencio sobre las infidelidades del duque de Edimburgo. Se dan nombres, fechas aproximadas, se narra una y otra vez el ambiente del ‘Club de los Jueves’, a donde acudía, en un restaurante-club del barrio del Soho, con otros hombres jóvenes, adinerados y listos para charlar y reír. Pero nadie ha probado irrefutablemente un caso y tampoco si el matrimonio incluía un pacto de consentimiento.

Tan metódico como irascible, Felipe de Edimburgo no ha muerto. Debe estar ya resignado a que su hijo Carlos no se enmiende y siga siendo el diletante quejoso por la falta de suficiente afecto. Un debate que no se daba hace unas décadas socava la imagen de Felipe por su paternidad. Los biógrafos oficiales del príncipe de Gales le han presentado como un padre rudo, insensible, «ciento cincuenta por cien masculino, y ese es su problema».

El futuro quizás ya no le importa. Será entonces cuando se publiquen íntegras las cartas que escribió a Diana tras la aparición en 1992 del libro de Andrew Morton ‘Diana, su verdadera historia’. El epistolario que mantuvieron desembocó en algo parecido al respeto y el afecto, pero el comienzo fue abrupto. Hay de esas cartas, según el mayordomo de Diana, Paul Burrell, originales y copias.

Un día se conocerá más sobre su mediación en la más grave crisis del reinado de Isabel II, una crisis de amores y desdichas. Por el momento tenemos fragmentos. Como una percepción de Diana que tiene el fulgor de lo cierto, la de que su suegro era un hombre solitario.