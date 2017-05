El emotivo vídeo de un médico que le canta a un perro antes de ser operado

Ser médico es una profesión que exige tener vocación por ayudar a los demás. A veces son personas y en otras oportunidades los médicos se convierten en veterinarios que ayudan a los animales. A animales tan entrañables y cercanos para nosotros como los perros. Por eso las siguientes imágenes están dando la vuelto al mundo. Se trata de un médico tratando de tranquilizar a un perro.

El veterinario hace uso de una guitarra y su propia voz para que el animal se calme antes de ser sometido a una operación. El doctor Ross, que así se llama este facultativo, ha recibido el apoyo de toda la red por el noble gesto que ha tenido con el animal que se muestra muy cómodo ante esa situación.

"A veces tu paciente solo necesita que vayas más allá para hacerles sentir cómodos cuando están aquí para someterse a una cirugía" escribe el propio centro hospitalario de animales en Facebook para describir lo sucedido. Es cierto, pues los acordes de 'Can't help falling in love' de Elvys Presley logran tranquilizar a Ruby, el perro y emocionar al planeta entero.