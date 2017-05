Una aerolínea expulsa a una familia por no ceder el asiento de su hijo pequeño

Tal parece que a las aerolíneas les ha dado por ser noticia, y no precisamente por algo bueno, o al menos así lo demuestran los continuos casos de comportamientos agresivos y en algunas ocasiones violentos de ciertas compañías de vuelos. Tal es el caso de Delta Airlines, una aerolínea que en los últimos días se ha colocado en el foco de la polémica después de que expulsara de un avión a una pareja y su hijo de dos años por ocupar este un asiento que habían pagado.

Al parecer, la tripulación le indicó al padre, Brian Schear, que tenían que ceder la butaca a otro pasajero, incluso a pesar de que el hombre les indicó que ya la habían pagado para otro de sus hijos, al cual decidieron enviar en un vuelo anterior, con el objetivo de que su hijo pequeño pudiera ocupar este asiento y evitar así la incomodidad de cargar con él durante las seis horas que duraba el vuelo, “No dormirá si no está en su sillita. Si no, estaría sentado sobre las piernas de mi mujer y moviéndose por todas partes, y no es seguro”, reprochaba Schear.

Pese a ello, una agente aeroportuaria llegó a amenazarle con ir a la cárcel si no cumplía las órdenes, e incluso les instó a abandonar el avión, “Será una ofensa federal. Tú y tu mujer iréis a la cárcel”, espetó uno de los trabajadores de la compañía, “Yo compré ese asiento y me decís que se lo vais a dar a otra persona cuando yo pagué por él. No es correcto”, le respondía el padre.

Finalmente, la aerolínea forzó a la familia a bajarse del avión atendiendo a un argumento de su política, por el que se establece que “todos los billetes son designados nominalmente y no pueden ser transferidos a otra persona”, algo que habían hecho, ya que el billete pertenecía a su hijo mayor.

Ahora, la compañía ha emitido un comunicado asegurando que ha recompensado económicamente a la familia.