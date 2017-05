La estafa en los envases de comida: que no te engañen con estas etiquetas

Con el verano a la vuelta de la esquina y la ‘operación bikini’ en su recta final, cada vez son más las personas que se decantan por comer sano. Sin embargo, lejos de hacerlo cocinando en casa y consumiendo ingredientes y alimentos frescos, optamos por productos ‘milagrosos’, cuyos envases nos aseguran desde que vamos a adelgazar hasta que nuestro colesterol se va a reducir significativamente. Mentiras, todo son mentiras, trucos que utilizan muchas marcas para hacerte creer lo que no es, pero tranquilo, ya que desde El Comidista han expuesto algunos trucos para evitar caer en estas ‘estafas’ de los envases de comida.

En primer lugar, debes fijarte en el diseño y en la ambigüedad del lenguaje. Esto se refiere a que normalmente aquellos ingredientes que se quieren destacar suelen exponerlos con un tamaño amplio, pero quizá la realidad es muy distinta, y el contenido de este ingrediente que realmente tiene este producto es ínfimo. Por eso fíjate muy bien en la etiqueta de ingredientes para identificar la cantidad exacta que incluye y no te dejes llevar por lo que más destacan.

Por otro lado, otra forma de engañar es incluyendo el número ’0’, ya que se asocia directamente a que es un producto ligero, saludable y adelgazante, sin nada de azúcares o grasas. Sin embargo, puede contener un 0% de grasa, pero un 12% de azúcar, por lo que ligero, lo que se dice ligero no será. El diseño hace que creamos que algunas cosas son lo que no son, por ello es fundamental que te fijes en la etiqueta de ingredientes y tabla de calorías.

Además, especialmente en los productos de los niños, se hace hincapié en mostrar que estos les aportan numerosos nutrientes, vitaminas y minerales, los cuales a veces no son tan necesarios, ya que por ejemplo con un plátano y con un vaso de leche, pueden tener cubiertas las necesidades diarias en cuanto a potasio y calcio. Por si fuera poco, en estos productos no destacan ni la cantidad de colorantes ni el contenido en azúcares que poseen, que además suele ser alto.

Otro recurso fácil de las marcas es catalogar el producto como ‘natural’ o ‘artesano’, mientras que en realidad incluye numerosas sustancias que no son precisamente naturales.

Por tanto, la conclusión es clara, no te dejes llevar por el envase ni por lo que destaquen, fíjate en la etiqueta y en los diversos ingredientes que incluye realmente, los cuales no destacan. Solo así, comenzarás a comer sano, y no simplemente creerás que así lo estás haciendo.