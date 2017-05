Predicción del horóscopo de hoy domingo 7 de mayo: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy domingo 7 de mayo. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Los planetas están cambiando su rumbo a pesar de ti, así que espera más cosas inesperadas. Si se producen eventos inesperados, podrías descubrir que te gusta la manera en la que se están desenvolviendo las cosas más de lo que habías anticipado. La flexibilidad favorecerá el amor más que el mantener tu posición.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Con los planetas en su posición actual, el venir con nuevas ideas podría resultar confuso ya que tu pareja no va a saber qué es lo que quieres decir. Hoy, antes de seguir adelante, asegúrate de que le conoces lo suficiente como para conocer sus límites. Jugar con fuego sólo es divertido si no te quemas.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Hoy podría ser el día en que alguien que está en la periferia de tu nuevo grupo finalmente aparezca y sientas algo que no has sentido en mucho tiempo. Hay algo de esa persona que te provoca un cosquilleo en tu interior. No tengas prisa. La energía ya se está moviendo hacia ti.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Con suerte, los planetas han refrescado tu interés en la naturaleza humana. El aislamiento es resultado de la vulnerabilidad y el amor es la solución. Ahora que eres consciente de que no estás solo/a, es el momento de que empieces a buscar a la persona apropiada con la que pasar tu vida. Pero, ¿quién puede ser esa persona?

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Un extraño giro en los planetas podría hacer que tu nuevo amor se mude a tu ciudad o que incluso llegue a tu lugar de trabajo. Esto podría ser algo bueno, pero también delicado porque podría lleva a un punto crítico el conflicto entre las diferentes partes de tu vida. Deja que este nuevo cambio te haga ser consciente de tus nuevos patrones de comportamiento en el amor.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy el amor puede parecer esquivo así que tómate un descanso y regresa a conciencia de tus propios objetivos e intereses. Mientras los planetas comienzan a moverse en una dirección diferente surgen nuevas oportunidades para ti. Permanece alerta y actúa en el momento adecuado.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hacerse el/la difícil puede calentar tu nueva relación pero si te pasas, probablemente la arruines. Las relaciones son como los bailes y necesitas ser capaz de leer y anticipar el próximo movimiento de tu interés amoroso. Es parte del importante proceso de aprender a trabajar juntos.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

El día de hoy debería estar repleto de venturosas historias de un amor potencial que ha atraído tu interés de nuevo contra tu voluntad. No puedes evitarlo pero ahora te sientes cada vez más atracción por él o ella. Ten cuidado con lo que deseas. Podrías tener una segunda oportunidad en el amor.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Hoy probablemente recuerdes por qué rompiste con tu ex y probablemente es mejor seguir evitándole a cualquier coste. Sigue recordándote que te mereces lo mejor en el amor y eventualmente tendrás éxito, si no es hoy será mañana.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Hoy tienes la motivación para tomar decisiones así que manda un mensaje de texto o un correo electrónico a esa persona especial porque está esperando con ansia oír de ti. Deja pasar un día más para que las nubes se vayan y tengan una cita mañana por la noche. Entonces el camino hacia el romance estará bien iluminado y extendido ante ti.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Probablemente te prepararás para un enfoque directo. Por primera vez en tu vida podrías estar dándote cuenta de que no controlas la situación; te está controlando a ti y necesitas hacer algo.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Hoy probablemente te ha sorprendido cuánto te apoya tu nueva amistad y cuánto interés muestra en tu bienestar. Esta persona quiere que seas feliz pero se pregunta si tu tienes interés. Hoy trata de averiguar sus verdaderas motivaciones, ya que te ayudará a asegurarte de que se trata de una relación que realmente quieres perseguir.

