El día de más raro del mundo

Incluir en el calendario de conmemoraciones internacionales una fecha dedicada a determinado asunto que nos apetezca puede resultar relativamente sencillo o extremadamente complejo. De forma muy resumida, todo depende de lo ambiciosos que seamos al tratar de incrustar nuestro 'Día de...' en el almanaque y, claro está, de lo objetivamente trascendente o frívola que resulte ser la propuesta. No es lo mismo pretender dedicar cada año una jornada al sushi o al Orgullo Zombi -existe, no es broma- que intentar hacer lo mismo con cuestiones de indudable relevancia social, medioambiental o sanitaria, pongamos por caso. En el primer supuesto, la vereda es mucho más abierta y rápida. Basta con procurar el apoyo de alguna plataforma, la recopilación de unos centenares de firmas y que la idea sea acogida por algún organismo u empresa para que los frikis o la nieve tengan su propia jornada. Unos pocos meses suelen ser suficientes. La segunda opción ya es más peliaguda. Entrar a formar parte del listado oficial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) requiere un largo proceso -con frecuencia de años- y la aprobación de la sugerencia por parte de la Asamblea General de esa institución o por alguna de sus agencias: Unesco, Organización Mundial de la Salud (OMS), FAO, etc.

Como muestra de la primera vía, el último botón. Carlos Hergueta, codirector de la agencia madrileña de comunicación PR Garage y fan irreductible de la serie animada 'Los Simpson', acaba de conseguir que la amarilla familia televisiva tenga en España su propio Día Mundial. Se 'celebró' por vez primera el pasado día 19, coincidiendo con los treinta años del debut de estos personajes en la pequeña pantalla. Hergueta lanzó una petición a través de change.org y, después de suscritas poco más de mil firmas de apoyo, Fox y Atresmedia, los canales que emiten 'Los Simpson' en España, decidieron sumarse a la iniciativa. Conclusión: el 19 de abril es desde la semana pasada el Día Mundial de Los Simpson. Denominación que encierra una paradoja en sí misma, porque la celebración sólo afecta a nuestro país.

Muchas jornadas disponibles

Las propuestas ante la ONU deben ser «sólidas» y estar lideradas por un Estado miembro

Esa fecha se encuentra ya registrada en la relación de jornadas conmemorativas elaborada por Serendipia e incluida en su web 'diainternacionalde.com'. Serendipia es una empresa malagueña dedicada desde hace doce años a «ayudar a empresas de todos los tamaños a tener presencia profesional en internet, ofreciéndoles las herramientas necesarias para mejorar, servicios de comunicación, marketing 'online' y demás», explica Patricia López, responsable del contenido de este peculiar censo en la firma andaluza. Es uno de los servicios «sin ánimo de lucro» que realizan junto a su actividad principal. «En la confección de esta lista trabajamos tres personas desde 2009 e incluimos no sólo las proclamaciones oficiales de la ONU, sino también las que realizan otros organismos o asociaciones particulares y que tienen reflejo en los medios de comunicación», detalla. La relación elaborada por Serendipia ocupa 184 días del año, aunque, como algunos reúnen más de una celebración, éstas alcanzan las 258.

Son más de las que figuran en el catálogo de la ONU: 141 proclamaciones en 117 fechas del calendario. En ambos casos, por tanto, y en contra de una idea bastante generalizada, existen muchas jornadas libres en la agenda como para elevar proposiciones donde corresponda. Ahora bien, si se elige el cauce oficial hay que armarse de paciencia. La ratificación final de un día corresponde a la Asamblea General de Naciones Unidas. Y no es sencillo llegar hasta ahí. También las agencias especializadas de la ONU pueden proclamarlos, a través de sus órganos de gobierno y siempre en asuntos relacionados con su competencia: educación, ciencia y cultura por la Unesco, salud por la OMS, alimentación y agricultura por la FAO... No obstante, una vez dado ese paso, las agencias pueden solicitar, y suelen hacerlo, que la Asamblea General respalde su declaración.

Cuatro años de espera

En cuanto a los requisitos a cumplir por quienes realicen una propuesta, no existe un formulario modelo, pero es imprescindible que la solicitud la encabece un Estado miembro y «se presente un proyecto sólido, con la iniciativa y apoyos de instituciones, organismos, asociaciones o profesionales relevantes del sector del tema concreto», indican en la Asociación para las Naciones Unidas en España. ¿Y cómo? De fórmula representativa sirve la explicación que aporta Carmen Pinar Galán, secretaria general adjunta de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). Como órgano dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y encargado de canalizar la participación ciudadana en asuntos de su incumbencia, «recogeríamos la propuesta de la asociación o entidad que la envíe y la remitiríamos a la Delegación Permanente de España ante la Unesco, en París. Esta buscaría otros estados que la apoyaran o copatrocinaran. A continuación, pasaría al consejo ejecutivo de la Unesco para, finalmente, pasar a aprobación en la Conferencia General», ilustra Pinar. Se entiende que el trámite es similar, si no idéntico, en peticiones competencia de otras agencias de la ONU.

Precisamente, España, como Estado miembro, lideró no hace demasiado la proclamación del Día Mundial de la Radio, que se celebra el 13 de febrero. El proceso se inició el año 2007 a solicitud de la Academia de la Radio, que siguió todos los conductos antes detallados. El proyecto contaba con el apoyo de asociaciones de radio de los cinco continentes y fue aprobado en Conferencia General de la Unesco en noviembre de 2011, cuatro años después de ponerse en marcha. Diez meses más tarde, la fecha fue ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

¿Para qué sirven?

Ninguna de las instancias consultadas ha sabido aclarar la diferencia entre 'día internacional' y 'día mundial', si es que la hay. Lo que sí se defiende a ultranza desde la ONU es la utilidad de los ya existentes y de los que puedan declarase en el futuro. «Se trata en cada caso de sensibilizar, concienciar, llamar la atención, señalar que existe un problema sin resolver, un asunto importante y pendiente en las sociedades para que los gobiernos y los estados actúen y tomen medidas o para que los ciudadanos así lo exijan a sus representantes», según resolución de la Asamblea General. Desde hace unos años, la ONU y sus agencias tratan de evitar una congestión excesiva de proclamaciones en el calendario.

No obstante, la ocupación ya abundante de fechas, tanto de la relación oficial de Naciones Unidas como de la más amplia elaborada por Serendipia, es a menudo objeto de broma en foros y blogs. En un texto titulado 'Día Mundial del Día Internacional', publicado hace dos años en 'Yorokobu.es', el escritor, cineasta y productor Antonio Dyaz realizaba un socarrón análisis de alguno de ellos. «Tiene retranca -escribía, por ejemplo- que el día de San Valentín coincida con el Día Europeo de la Salud Sexual. Lo curioso es que el día anterior, 13 de febrero, es el Día Mundial del Soltero. Todo encaja, ¿no?». En otro párrafo comentaba: «El 5 de octubre es el Día Europeo de la Depresión. Nótese que no es contra la depresión, por lo que no sabemos si pretende fomentarla o combatirla».