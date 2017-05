La 'paella burrito' que indigna a los españoles en Twitter

Meses más tarde de que la famosa paella con chorizo del personaje de televisión Jamie Oliver revolucionara las redes sociales, los usuarios españoles de Twitter se han cebado con un canal de cocina británico por su creación.

Se trata de la comunidad SORTEDfood, la cual ha creado un 'paella burrito', una peculiar receta que se ha tildado como "un manjar" por parte de sus creadores.

Jamie Spafford, el ideólogo del plato, ha recibido comentarios insultantes sobre su receta en los últimos días, calificándolo de "mierda", como recoge Huffington Post.

Bromeando, Spafford ha terminado afirmando que la próxima receta será mezclando "gazpacho en un taco", algo que tampoco ha sentado muy bien en redes sociales.

I cannot explain to you how good this Paella Burrito tasted... check it out: https://t.co/SZUxiNIRdv pic.twitter.com/02a9cX5KdW

Today so far…



1) Reported to @policia

2) Told to kill myself

3) Lots of angry shouting in Spanish



… Wait until I put gazpacho in a taco!