«¿Esta es tu nueva pierna rosa?»: el emotivo recibimiento a una niña con la pierna amputada

Anu es una niña de siete años que ha tenido que sufrir una terrible situación, debido a que los médicos le han tenido que amputar una pierna. La vuelta al cole después de pasar por este duro trance era uno de los momentos más importantes para la pequeña y, para que quedara constancia del apoyo de sus compañeros y amigos, le dieron un emotivo recibimiento que la pequeña jamás olvidará.

En el siguiente vídeo podemos ver cómo reciben a Anu de una forma muy tierna y entusiasta. “¿Esa es tu nueva pierna rosa?”, le pregunta una de sus compañeras, normalizando la situación e impidiendo que la niña se sintiera diferente. Otra se acerca a ella y le da un conmovedor abrazo en señal de apoyo y amistad.

La prótesis de Anu, que además es de color rosa, le permitirá caminar, correr, bailar y hacer vida normal, al igual que sus compañeros. Algo que ha sido posible gracias a la inversión de 1,5 millones de euros del National Health Service, que cuenta con un programa orientado a la adaptación de los niños con miembros amputados.

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!