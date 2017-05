Confirman la inocencia de cuatro condenados encarcelados de por vida y asesinados

Si el caso hubiera quedado en manos del rigor educado de Willem Dafoe y las expeditivas maneras de Gene Hackman que se alían en ‘Arde Misisipi’ (1988) para resolver el caso, real, del asesinato en 1964 de tres activistas por la integración racial, los crímenes y la injusticia que nos ocupan tal vez no habrían sucedido. Y la tardía reparación en forma de petición de disculpas a los familiares de cuatro inocentes no hubiera sido necesaria. Pero, al contrario de lo que sucede en la película de Alan Parker, Walter Irvin, Samuel Sheperd, Charles Greenlee y Ernest Thomas no tuvieron esa suerte. El asunto que arruinó la vida de ‘los cuatro de Groveland’ no fue investigado por dos rectos agentes del FBI, sino que lo manipuló en primera instancia un ‘sheriff’ ultrarracista y cruel y, más tarde, un tribunal arbitrario. Resultado: dos jóvenes afroamericanos muertos y otros dos encarcelados sin pruebas por la violación que no cometieron de una mujer blanca.

Aquella tropelía sucedió hace 68 años y ahora, casi siete décadas después, los 117 miembros de la Cámara de Representantes de Florida han aprobado por unanimidad una resolución que exonera a esos hombres de los cargos que les imputaron y pide al gobernador Rick Scott acelerar los indultos póstumos. «Lo sentimos mucho, de verdad», se ha disculpado el Parlamento.

el color de los procesados 28,1% de los detenidos en Estados Unidos en 2014 eran negros, más del doble de su porcentaje demográfico (13,1%), según los últimos datos facilitados por el FBI. Así, un afroamericano tiene seis veces más posibilidades de ser encarcelado que un blanco y 2,5 veces más que alguien de procedencia latina. 36,5% de los reclusos estadounidenses eran personas de color ese año, casi tres veces más que su proporción poblacional. El 33,1% eran blancos, cerca de la mitad de su peso en la población (63%), y el 22% latinos, colectivo que supone el 16,9% del censo del país. En resumen, un 3,1% de los negros están presos, frente a un 1,3% de los latinos y un 0,5% de los blancos. Denuncia de la ONU Medio siglo después de promulgarse, el 2 de julio de 1964, la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, un grupo de expertos de la ONUdenunció que, «en la práctica, la discriminación racial se da de forma constante en todas las esferas de la sociedad. La esfera judicial y policial es, sin duda, una de las más representativas y está ampliamente condicionada por la disparidad educativa y económica».

Acusación y 'ejecuciones'

El 16 de julio de 1949, Norma Padgett, una mujer blanca de 17 años, acusó a cuatro hombres negros de Groveland, Florida, de haberla raptado de madrugada y violado por turnos en un coche. En Groveland, una pequeña localidad del condado de Lake de apenas 6.000 habitantes entonces, existió desde un principio la sospecha de que se trataba de una argucia de Norma para justificar los moretones y magulladuras producto de las palizas que le propinaba su marido. Pero en aquella época, quince años antes de que se promulgara la Ley de Derechos Civiles en Estados Unidos, en los segregacionistas estados del Sur regían severas leyes discriminatorias y la extendida corriente racista era el idóneo caldo de cultivo para encontrar el oportuno chivo expiatorio en un grupo de indefensos negros.

La Policía detuvo a Samuel Shepherd, Charles Greenlee y Walter Irvin. Los dos primeros confesaron en falso para poner fin a los golpes y torturas a que fueron sometidos. Al conocer los hechos, Ernest Thomas, amigo de Greenlee, trató de huir. Una turba integrada por un millar de hombres e inducida por el ‘sheriff’ del condado, Willis McCall, le persiguió por los pantanos y, tras localizarle, lo acribilló a balazos. Primera ejecución por linchamiento.

Tras un juicio con jurado blanco, numerosas anomalías y falsas pruebas inculpatorias, Shepherd e Irvin fueron condenados a muerte y Greenlee, a cadena perpetua por tener sólo 16 años. La pena a los dos primeros fue luego anulada por la Corte Suprema, que la conmutó por prisión de por vida. Pero su peor cruz no acabaría ahí. En noviembre de 1951, durante un traslado de prisión, el funesto McCall simuló un pinchazo para sacar del vehículo a Shepherd e Irvin y dispararles tres veces a cada uno bajo la excusa de que le habían atacado. El primero murió; su compañero sobrevivió. Ambos estaban esposados. Segundo crimen impune.

Porque MacCall nunca fue procesado por él. En cambio, resultó reelegido cinco veces como ‘sheriff’. Durante su mandato de 28 años, fue investigado en varias ocasiones por violaciones de los derechos civiles, abusos a presos y asesinato, pero siempre salió de rositas. «Jamás he dañado o matado a nadie que no lo mereciera», llegó a decir poco antes de su fallecimiento, en 1994, con 84 años. Ley y orden...

Defensa y 'reparación'

Thurgood Marshall, un abogado significado por la defensa de la integración racial y elegido en 1967 como el primer juez negro de la Corte Suprema de EE UU, fue uno de los letrados defensores de los chicos. Poco pudo hacer más allá de evitar el patíbulo a Shepherd e Irvin. Ya en el primer juicio, el médico que examinó a Norma Padgett no fue llamado a declarar por la Fiscalía y el juez impidió que la defensa la interrogara. Se supo después que el doctor que la examinó no encontró evidencia de rasgaduras o heridas en la vagina y el análisis de laboratorio reveló que no había espermatozoides presentes en ella. El FBIacusó a los agentes de McCall de falsificar pruebas.

Walter Irvin salió de la cárcel en 1968 y falleció dos años más tarde. Charles Greenlee quedó en libertad en 1962, formó una familia y murió en 2012, con 78 años. Su hija Carole fue una de las impulsoras de la campaña de desagravio. Contó para ello con el apoyo del periodista Gilbert King, premio Pulitzer en 2013 por su libro de investigación ‘Diablo en Grove’, que aporta datos clave en el caso. También del representante demócrata Bobby DuBose, que ha sintetizado la reciente resolución: «La injusticia y el dolor que sufrieron estos hombres y sus familias no se pueden arreglar, pero hoy podemos ponerles fin en forma de disculpas».