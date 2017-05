¿Quién es la famosa actriz que canta en el conocido anuncio de Mercadona?

Existe una infinidad de aspectos que pasan desapercibidos. Probablemente si se pregunta a cualquier persona por la sintonía de Mercadona, que sorprendió recientemente con una gran novedad para el verano, quien más y quien menos sabría tararearla sin saber quién está detrás de esa voz. Ese tono femenino que puede incluso hasta resultar familiar. Puede serlo porque quien lo pronuncia es la actriz Mamen García, quien destacara por sus intervenciones en ‘Escenas de matrimonio’, ‘La que se avecina’ o ‘Cuéntame’.

En declaraciones a ‘FórmulaTV’, la actriz que da voz a Mercadona reconoce que aquello pudo salir de 1986, una época en la que solía hacer «muchos jingles». «A mitad de los 80, era cantante del grupo Patxinger Z y hacíamos mucha tele en UHF. La gente se sorprende, pero yo soy más cantante que actriz, aunque ahora esté centrada en este campo».

Sobre la anécdota de la cadena de supermercados recuerda que empezaron a expandirse por Valencia y que, en un momento determinado, les llegaron a los estudios con dos compases de Mercadona. “Yo sólo puse la voz”, reconoce.

«Es una lástima que no se tengan derechos de nada, si no me habría forrado», bromea la actriz, quien piensa que el hecho de no haber variado el anuncio de Mercadonapuede responder a cierto «miedo» a que la gente no lo vincule a la marca de igual manera.