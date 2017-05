«No te puedo ver así...», la carta del anciano que mató a su mujer en el hospital

A la segunda consiguió su objetivo. Aniceto Rodríguez, de 77 años, acabó con la vida de su mujer, Isabel, en el hospital de Orense donde se encontraba ingresada después de que su marido se ensañara con ella a martillazos. El individuo no dudó en levantar el camisón de su esposa y apuñalarla hasta en dos ocasiones en el pecho con un cuchillo de cocina de 17 centímetros. Eso sucedió el 8 de mayo de 2015, un mes después del suceso en el domicilio donde residían ambos. El hombre dejó un forro polar azul a los pies de la cama en el centro hospitalario con una nota: “Isabel cariño, te dieron un golpe muy grande y si tú no hubieses estado, me daban a mí también. Tú estás muy grave y no te puedo ver así, cariño. Hago esto por no armar más líos”.

El anciano aprovechó un mes antes para golpear en la cabeza con un martillo a su mujer, que dormía en el sofá de la cocina. Al creer que había acabado con su vida, simuló un robo en la vivienda. A pesar de la gravedad de las heridas, los médicos del hospital orensano le salvaron la vida, pero nadie custodió a la mujer.

Aniceto hoy se encuentra en la prisión de aquella ciudad a la espera del juicio. La Fiscalía pide 39 años de cárcel por tentativa de asesinato y asesinato acabado según informa ‘ABC’. La acusación solicita 49 años. El hombre, tras acabar con su mujer, se apuñaló con el mismo cuchillo de cocina en el estómago, el cuello y el brazo. Sufrió un ictus que le ha derivado en una parálisis de la parte derecha. Sin embargo, la Justicia estima que existe riesgo de fuga y que no ha remitido la peligrosidad.

“Tiene una capacidad intelectiva suficiente y presenta simulación”, recaban los respectivos informes. Por su parte, la abogada Beatriz Seijo, representante legal de la familia de Isabel, recalca que “las lesiones no afectan a su capacidad de comprensión pese a su pretensión de simular afectaciones y daños que no padece”.