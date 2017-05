La 'mascota' que llevó esta joven en el metro revoluciona las redes sociales

La fotografía de una joven en el metro de Moscú, capital de Rusia, está revolucionando las redes sociales, dando mucho que ha dado que hablar entre los usuarios de Twitter.

En concreto, se trata de la 'mascota' que una joven con 'look gótico' llevaba consigo mientras iba en uno de los asientos del metro.

"Seguro. Eres gótica, pero ¿estás viajando apesadumbrada en el metro con tu cuervo gótico?", comentó el usuario que compartió la imagen en Twitter.

Sure, you're goth, but are you dejectedly riding the subway with your raven goth? pic.twitter.com/KDboTBUI2O