La Policía investiga el misterioso mensaje de una joven en Facebook antes de desaparecer

La misteriosa desaparición de Érica Melisa Romero, de 32 años, ha llamado la atención de todo el planeta, especialmente después de conocerse el extraño mensaje que dejó la joven en su cuenta personal de Facebook poco después de que se le perdiera la pista.

La joven, desaparecida en Argentina, publicó el mensaje en su perfil de Facebook, y lo borró minutos después, lo que ha provocado que la propia Policía investigue lo sucedido.

De acuerdo con los medios argentinos, Érica abandonó su casa el pasado viernes, cuando fue vista por última vez. Unos minutos más tarde, preguntó por sus hijos vía WhatsApp, y esto es lo último que se sabía de ella hasta su mensaje en Facebook.

""Gente, estoy muy bien, me fui de viaje. Necesitaba unos días. Gracias a todos por preocuparse. Los quiero!!! Estaba sin batería, ahora cargo el celu!", escribió la joven de 32 años de Mar del Plata (Argentina).

Cabe destacar que la Policía duda que fuera ella quien lo escribiera. Un familiar cuenta que "es la primera vez que desaparece y no hubo ninguna discusión. El novio tampoco sabe. Ella no es de irse así. Tendría que haber ido a trabajar, pero las compañeras del trabajo no saben nada". Ahora, Patricia, su madre afirma que "pensó que era una escapada e iba a volver, pero no fue así. Le pido que vuelva, la necesitamos".