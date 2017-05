Un vídeo colgado en las redes sociales se ha convertido en viral tras denunciar la actitud de la Policía Local de León. Un ciudadano se ha «jugado la vida» para rescatar a un perro que recorría una autovía pudiendo provocar un accidente entre los vehículos que debían frenar al encontrarse con la mascota en mitad del vial.

«He llamado a la Policía de León y me han dicho que no se pueden hacer cargo del perro porque la unidad encargada de ello, la Patrulla Verde, se encuentra en una cabalgata, y que si el perro no tiene microchip no es asunto suyo. Y si yo tampoco me puedo encargar de él ¿qué hago?, ¿lo dejo provocando un accidente?».

Por ello, en el vídeo solicita al concejal de Seguridad y al alcalde de Leónque refuerce a los efectivos de la Policía Local para evitar que se puedan volver a dar este tipo de situaciones. «Veremos a ver si podemos solucionar el tema y darle un hogar», finaliza el vídeo, a la vez que solicita que se difunda su mensaje.

Denuncia social from Leonoticias Diario on Vimeo.