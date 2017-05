Los chinos incívicos lo van a pagar

Peleas a bordo de aviones que se ven obligados a aterrizar de emergencia, niños que hacen sus necesidades allí donde sienten la llamada de la naturaleza, o ciudadanos que ante un accidente se ponen a grabar la escena con sus móviles en vez de socorrer a los heridos. Los ejemplos de la falta de civismo de los chinos abundan, y le han granjeado al gigante asiático una merecida mala fama mundial. «Nadie puede negar la erosión de los valores éticos de la sociedad china», apunta el sociólogo de la Universidad de Fudan Xu Anqi. «La irrupción del individualismo y del materialismo, combinados con el tradicional pragmatismo que impera en el país, está provocando importantes problemas que requieren una solución a largo plazo».

No es sencillo dar con ella. La mayoría de los especialistas subrayan la necesidad de una profunda reforma educativa que promueva ir más allá de la mera adquisición de conocimientos y enfatice la enseñanza de valores que permitan una convivencia armoniosa. Pero esa es una estrategia para cuyos resultados habrá que esperar generaciones, y el Gobierno chino necesita algo que funcione de forma inmediata. Así que los dirigentes comunistas han decidido echar mano de su proverbial puño de hierro para crear un sistema de 'crédito social' que será equivalente al carné por puntos del buen ciudadano. Su objetivo: promover la sinceridad y el civismo de 1.400 millones de personas.

Avalancha de críticas

Quien tenga un mal comportamiento en cualquier ámbito será penalizado, y los puntos de este crédito social determinarán aspectos muy relevantes de la vida de cada residente: desde el veto a volar en el caso de que haya acabado en la lista negra de pasajeros, hasta la posibilidad de acceder a créditos bancarios o el derecho a matricular a los hijos en según qué instituciones educativas. Quienes tengan una baja puntuación serán incluso cacheados más a fondo allí donde haya controles de seguridad, como en el acceso a edificios públicos o estaciones.

De momento, el Gobierno ha puesto en marcha este sistema en ocho empresas que servirán para experimentar y ajustar un modelo que se extenderá por todo el país en 2020 y que ya ha provocado una avalancha de críticas. Porque hay quienes lo consideran el no va más de 'Gran Hermano', mientras que muchos otros apuntan a las aterradoras similitudes que tiene la iniciativa con el mundo que se perfila en el primer episodio de la tercera temporada de 'Black Mirror'. En esa serie de televisión británica, los ciudadanos son valorados mediante las puntuaciones que otros con los que interactúan les conceden en redes sociales, y la valoración final se tiene en cuenta para determinar a qué tipo de viviendas pueden acceder o qué trabajos pueden desempeñar. Quienes están por debajo de la media se convierten en unos parias condenados al inframundo, mientras que las elites disfrutan de todo tipo de facilidades para acceder a una vida de lujo. Es muy difícil ascender en la escala social, pero muy fácil caer.

En la China del siglo XXI, la realidad es muy cercana a esa ficción. La diferencia estriba en que será el Gobierno quien conceda y deduzca los puntos en base a diferentes variables que se podrán determinar mediante el 'big data'. Por un lado, se tendrán en cuenta los datos financieros: el pago de impuestos, la puntualidad a la hora de abonar las cuotas de la hipoteca, y cualquier irregularidad que pueda haber en el resto de recibos. Luego se determinará otro número de puntos según el civismo del individuo, calificado según diferentes datos: los antecedentes penales, la honestidad académica, la participación en el voluntariado, o incluso algo tan confuciano como la piedad filial. Finalmente, se tendrán en cuenta las actividades de cada persona en el ciberespacio: desde los mensajes en redes sociales hasta los hábitos de compra online.

El resultado será consultado cada vez que el ciudadano requiera algún servicio público o haga alguna solicitud. Ya sea el registro de una empresa, la participación en una oposición o la reserva de hoteles de lujo y de billetes de avión o de tren de alta velocidad. Aquellos que tengan un crédito más bajo serán descalificados automáticamente y tendrán vetado el acceso a los servicios más utilizados por las clases altas. En definitiva, se les relegará, como en 'Black Mirror', al ostracismo.

Listas negras

Aunque el sistema todavía no está en marcha, China sí que cuenta con diferentes listas negras. La que más se ha mencionado últimamente ha sido la del transporte aéreo, un sector que ha vivido innumerables escándalos. Pasajeros que abren la puerta de emergencia para tomar aire fresco, niños que defecan en medio del pasillo y revueltas de airados viajeros que destrozan mostradores en los aeropuertos como respuesta a los retrasos tan frecuentes en el país han sido noticia en demasiadas ocasiones. Ahora, quienes protagonizan estos bochornosos episodios son amonestados y no pueden volver a viajar en avión. Según datos oficiales publicados a finales del pasado año, 4,9 millones de personas tienen prohibido volar y 1,6 millones más no pueden subir a un tren.

No obstante, existe otra lista negra mucho menos conocida que tiene efectos mucho más importantes sobre la vida de quienes aparecen en ella: la que auspició en 2013 el Tribunal Supremo para castigar a los ciudadanos que muestran un 'comportamiento deshonesto'. Liu, un empresario de 41 años, es buen ejemplo de cómo funciona. Él acabó en la lista después de negarse a pagar a sus empleados la compensación económica dictada por el tribunal que dirimió la disputa que los enfrentaba. «No me preocupé hasta unas semanas después, cuando rechazaron venderme un billete de avión», contó al periódico online 'Sixth Tone'. «Luego descubrí que nadie me concedería un préstamo, y a mi empresa tampoco. Así que pensé que sería mejor que pagase esas compensaciones».

En el caso de Liu, la lista funcionó como se esperaba. Pero abogados y activistas denuncian que también se puede utilizar para castigar a quienes resultan incómodos. Y en China no faltan, sobre todo quienes abogan por reformas políticas o sociales. Sin ir tan lejos, hay casos en los que sus consecuencias pueden resultar injustas por excesivas. El de Wei es uno de ellos. Esta madre soltera de la ciudad de Chengdu acabó en la temida lista negra porque no cumplió con las visitas que un juez había otorgado al padre de su hijo.

Según relató al diario 'The Paper', el problema surgió porque no había recibido noticia del veredicto hasta que le llegó por correo, ya después de haber descubierto que no podía adquirir billetes. Entonces decidió denunciar a su ex pareja por no pagar la pensión compensatoria que también se había acordado en la sentencia, y ambos han acabado siendo etiquetados como 'ciudadanos deshonestos'. Ahora, ella teme perder su empleo cuando la empresa conozca su situación, aunque asegura no haber hecho nada ilegal.

«A pesar de los errores que se puedan cometer, el nuevo sistema de puntos es mejor que el anterior, porque dependía de las decisiones que tomaban algunos individuos», comentó Meng Tianguang, profesor de Ciencias Políticas en la universidad pequinesa de Tsinghua, al 'Wall Street Journal'. «En general, el 'big data' puede ayudar a que los castigos sean más justos y ponderados», concuerda Xu Anqi. No obstante, a nadie se le escapa que en un régimen tan opaco como el chino, los datos también pueden pasar por la temida cocina ideológica.