El truco más eficaz de calmar el llanto de un bebé

Cuando el llanto de un bebé se vuelve incontrolable, el estrés que provoca en los padres les puede llevar al borde de un ataque de nervios. Para evitarlo, existe un curioso truco que, aunque no tiene base científica alguna, parece funcionar a la perfección. Se trata de exponer el oído del bebé al ruido blanco que generan algunos electrodomésticos, como las lavadoras, el secador de pelo o la campana extractora.

El ruido blanco es aquel que contiene todas las frecuencias a la misma potencia y el que producen estos aparatos es muy similar. Aunque no existe evidencia científica, se han formulado algunas hipótesis que apuntan a que este sonido se asemeja al que escucha el bebé en el vientre materno. Otras afirman que el ruido hace que el pequeño deje de escuchar su propio llanto y que, por lo tanto, deje de producirlo.

El único estudio realizado en torno a este tema se remonta al año 1989, cuando expertos del Quuen’s Charlotte and Chelsea Hospital de Londres revelaron que los bebés de entre 2 y 7 días de vida se dormían con más facilidad ante la presencia de ruido blanco. No obstante, el estudio se realizó con dos grupos de 20 retoños, por lo que los resultados no resultaron concluyentes.

Por aquel entonces se comercializó en Estados Unidos un aparato llamado “SleepTight” (que duermas bien) que producía una especie de ruido blanco, además de unas vibraciones que parecían calmar a los bebés. Años después, un estudio puso en duda su efectividad y su consumo cayó en picado.

Ante los vídeos que demuestran la eficacia del método, los expertos recomiendan recurrir a él sólo cuando ninguna otra cosa funciona, puesto que, si el bebé se acostumbra, puede acabar dependiendo del ruido blanco para tranquilizarse. Mecerles de forma suave, masajear su pequeño cuerpo o envolverles en una manta son algunos otros trucos que, normalmente, calman al bebé de forma progresiva.

Si no queda otro remedio que acudir al ruido blanco, también existen numerosos vídeos en Youtube y aplicaciones móviles que nos pueden ayudar en esta ardua tarea.