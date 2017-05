El misterio del 'selfie' de una pareja que aterroriza a la Red

El 'selfie' de una pareja se ha convertido en un auténtico misterio que trae de cabeza a las redes sociales. La instantánea, publicada hace unos días en Twitter, muestra a una pareja abrazada acompañada de un mensaje: «Amo a mi novia incluso si ella es géminis».

Lo que podría haber pasado como una demostración de amor más, se ha convertido en todo un fenómeno viral en las redes sociales. La imagen esconde un misterioso detalle que ha aterrorizado a algunos usuarios de la red social. Y es que la pareja aparece abrazándose mientras se hacen la foto y en el espejo del fondo se puede ver como la chica tiene una 'doble cara'.

El misterio de la imagen ha sido resuelto por una tuitera, que concluyó que todo se trataba de una broma. El joven menciona en el texto que acompaña a la fotografía que la chica es géminis signo del zodiaco que se suele describir como personas con 'doble cara' o personalidad, y editó la foto para que la chica tuviera dos caras.

i love my girlfriend even if shes a gemini