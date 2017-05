El joven de Murcia encuentra a la verdadera «chica del tranvía»

Los polémicos carteles que Sergio Moreno colgó hace unos días en algunos lugares de Murcia, para localizar a una joven de la que asegura haberse enamorado y a la que llama “chica del tranvía”, han provocado una fuerte polémica que ha inundado las redes sociales de mensajes de apoyo, por un lado, y de acusaciones de acoso, por otro.

Después de toda la información publicada en los medios de comunicación, que han dado voz a este joven, el diario murciano La Verdad ha sacado a la luz unas declaraciones de Sergio, que asegura haber encontrado a la verdadera “chica del tranvía”. Según explica en el citado medio, muchas chicas que encajaban con la descripción le llamaron para comprobar si se trataba de ellas o no. Al parecer, una de ellas resultó ser la verdadera. Sergio afirma que han quedado en volver a llamarse cuando “pase todo este lío”, puesto que la chica quiere preservar su anonimato.

En cuanto a las acusaciones de acoso, el joven murciano asegura que la situación se ha ido de las manos y que se han exagerado sus actos. En este sentido, asegura que no empapeló la ciudad, sino que sólo colgó cuatro carteles y que simplemente proporcionó su teléfono para que la chica le contactara si ella lo consideraba conveniente.

Sergio afirma que, si pudiera volver atrás, nunca repetiría lo que hizo, puesto que ha llegado incluso a recibir amenazas. “Recibía llamadas de medios de comunicación, incluso radios internacionales; de gente que quería conocer la historia, darme su apoyo o insultarme. Yo estaba trabajando y me llamaba todo el mundo”, explica en La Verdad.

El joven aclara que se han publicado muchas mentiras al respecto. “La chica no se quedó sola. Dos de sus amigas se bajaron en la parada que yo me bajé, pero otras dos se quedaron con ella”, asegura. Además, opina que se le ha acusado de acoso porque él es un chico y la destinataria de la carta, una chica. En este sentido, recuerda un caso ocurrido hace un tiempo en el que era la chica la que buscaba a un hombre que había conocido en el aeropuerto de Berlín, una historia que fue considerada “romántica” y no un caso de acoso. “Luego decimos igualdad de género pero parece que solo es para lo que nos interesa”, dice indignado.

En cuanto a la carta que recientemente salió a la luz, que supuestamente había escrito “la chica del tranvía” y en la que aseguraba que había pasado miedo, Sergio afirma que la carta es falsa y que no está escrita por la chica que conoció en aquel tranvía, tras el Bando de la Huerta.