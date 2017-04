El extraño caso de la mujer que conserva todos los recuerdos de su vida

La cantidad de recuerdos acumulados a lo largo de la vida varía de una persona a otra. Y es que la memoria del ser humano funciona de forma selectiva, puesto que es imposible recordar todos y cada uno de los momentos que vivimos desde que nacemos.

No obstante, existen casos aislados como el de Rebecca Sharrock, una mujer australiana que no ha olvidado ni un solo detalle de su vida. Esta joven de 27 años y de memoria prodigiosa ha contado su historia en el blog The Mighty, donde cuenta que su extraña capacidad se debe a una condición llamada “hipertimesia”.

A consecuencia de esta especie de don, Rebecca asegura que su primer recuerdo se corresponde con su decimosegundo día de vida y, además, es capaz de describir con pelos y señales ese momento, en el que sus padres la sentaban en el coche para realizar una fotografía familiar.

A pesar de poseer un auténtico privilegio, la joven admite que le diagnosticaron autismo cuando cumplió los 15 años y que siempre le ha resultado muy difícil y antinatural mostrar afecto hacia otras personas. Debido a que descubrieron su peculiar situación a tan tardía edad, el tratamiento no resultó del todo eficaz, por lo que Rebecca cayó en una fuerte depresión durante su adolescencia.

No fue hasta hace seis años cuando descubrió que tenía hipertimesia, cuando se encontraba viendo un programa de televisión en el que hablaban sobre esta peculiaridad. Ante tal descubrimiento, decidió contactar con la Universidad de California, donde se sometió a pruebas y fue incluida en un grupo de personas con hipertimesia, cuyos miembros no suman más de 80 a lo largo y ancho del mundo.

Rebecca ha alcanzado una gran popularidad, después de demostrar que puede recitar los libros de Harry Potter sin olvidar una sola palabra. Ahora, esta joven australiana trabaja para la ciencia, ayudando a investigar casos como el suyo, y se encuentra inmersa en su autobiografía.