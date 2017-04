Predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de abril: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy sábado 29 de abril. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

A pesar de que regresar de un viaje puede resultar triste a medida que regresas a la misma rutina aburrida, también tiene la alegría de la verdadera relajación del lugar donde te sientes en tu hogar. Deja pasar unos cuantos días antes de tomar cualquier decisión sobre hasta dónde llegará este romance.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Finalmente, el sentido común ha regresado a tu planeta hoy, así que echa un vistazo más de cerca. Si has retenido algo que parecía que habías perdido debido a una ganancia reciente, los planetas estarán de acuerdo en que tienes bastante fortuna. Lo que has observado es la lucha oculta entre lo nuevo y lo viejo.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

La energía que trae el día de hoy te impulsa a que te expandas. Piensa a lo grande. Ha llegado tu momento de brillar. Solicita un ascenso o un aumento. Envía tu currículum vítae a esa empresa que jamás creíste que podría llegar a contratarte. El éxito está al alcance de tu mano. Atráelo hacia ti.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hay una corriente muy potente hoy en tu trabajo -y si no te atreves a seguirla es posible que quedes rezagado/a. No te burles de la idea sólo porque preferirías quedarte con aquello que te resulta familiar y te hace sentir más cómodo/a. Los riesgos que asumas hoy te beneficiarán.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

El día de hoy puede traer crecimiento y prosperidad si estás dispuesto/a a ceder y a trabajar en equipo con otros -algo que no debería costarte demasiado. Mantén tu mirada atenta a lo que te rodea en vez de bajar la vista y centrarla en un único punto.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Esta semana trae una maravillosa combinación de energías conforme consideras cual será tu siguiente movimiento en el mundo de los negocios y las finanzas. Los aspectos son especialmente positivos y armoniosos, por lo que es posible que te percates de que otros gravitan hacia ti por asesoramiento o asociaciones de un tipo u otro. El Universo te proporciona impulso para tomar acción, ¡por lo que planifica en consecuencia y toma acción! Tu carrera podría usar un poco de atención ahora.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy estás en la cima de la montaña y todo aquello en lo que crees está manifestándose a tu favor. Las oportunidades relacionadas con tu carrera se apiñan a tu alrededor. Tu energía física no podría ser mejor y la suerte te favorece. Aprovecha al máximo la buena fortuna que se despliega ante ti.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Hoy no estás en sintonía con tu lugar de trabajo y tal vez comiences a preguntarte si esta labor se corresponde contigo o no. No tomes decisiones apresuradas. Puede que hoy estés atravesando un mal momento, pero eso no es motivo suficiente para tirar la toalla.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Cerca, muy cerca, se está gestando una gran oportunidad -y tú eres el catalizador que puede concretarla. No esperes sentado/a a que los grandes negocios golpeen por sí solos a tu puerta. Toma la iniciativa y verás que los resultados te sorprenden. Tienes los recursos que se necesitan para lograr el éxito.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

Si insistes en esa obstinada postura con respecto a la situación que enfrentas, puedes quedar relegado, al tiempo que observas cómo el negocio de tu vida se te escapa de las manos. Sé flexible y no te apresures a sacar conclusiones. Esta vez, tú no eres la persona que lleva la batuta.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Hoy todo te está saliendo bien. No malgastes las horas alardeando. Aprovecha esta energía. Ponte a prueba. Conseguirás cualquier cosa que te propongas. Una suerte inquebrantable te acompañará hasta alcanzar el éxito.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

No te preocupes. La intensa actividad que has desarrollado con respecto a tu carrera dará resultados hoy. Asegúrate de que cada una de tus acciones está respaldada por una fuerte dosis de pasión. Si tu trabajo no te interesa demasiado, lo más probable es que no lo hagas bien.

Aquí puedes consultar todas las predicciones.

Que no se te olvide que mañana podrás consultar de nuevo la predicción gratis del horóscopo, completa y detallada en los aspectos que más te interesan de tu vida privada y social.