Un okupa entre telares

En pleno centro de Madrid, no muy lejos de los museos del Prado y Reina Sofía, vive un hombre en un palacio neomudéjar sin que nadie le haya invitado. Este okupa de apellidos históricos se llama Livinio Stuyck Vandergoten y es descendiente del fundador de la Real Fábrica de Tapices. Stuyck heredó el negocio familiar hasta que en 1996 lo salvó de la quiebra el Estado. Aunque ya no tiene ninguna vinculación con la manufactura, Livinio Stuyck, de 72 años, sigue residiendo en la que fue industria de sus ancestros del siglo XVIII en un piso de 700 metros cuadrados. Los intentos del Ministerio de Cultura, propietario del inmueble, para desalojarle han sido infructuosos. Y eso que el departamento que comanda Íñigo Méndez de Vigo le ha entregado al menos dos notificaciones. Stuyck no se va ni tiene intención de entregar las llaves. Se acoge a los derechos adquiridos y a un supuesto contrato de alquiler que nadie ha visto por ahora. «No tenemos un contrato, tenemos muchos, y desde hace más de doscientos años. Se han ido adaptando a las circunstancias a lo largo del tiempo, pero siguen absolutamente vigentes», asegura Bárbara Stuyck, hija mayor de Livinio.

La Real Fábrica de Tapices, fundada en 1721 por Felipe V, fue salvada de la ruina en 1996. Entonces adeudaba 237 millones de pesetas a la Seguridad Social y Hacienda. Gracias al Estado, que desembolsó 566 millones de pesetas, orilló la quiebra, y pasó a ser gestionada por el Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Livinio Stuyck siguió dirigiendo la empresa hasta 2002, año en que fue despedido. Ha pasado el tiempo pero Livinio, su mujer y su hija pequeña siguen viviendo en un dúplex dentro del edificio sin aportar ni un euro, según la versión de las Administraciones. Bárbara Stuyck asegura, sin embargo, que su padre deposita ante un notario el importe del alquiler, que por ser de renta antigua es muy reducido. «Cuando ellos nos pasan el recibo, nosotros dejamos consignada la cantidad ante notario. Legalmente, nuestro proceder es impecable», narra la mayor de los hijos de Stuyck, que dice desconocer el importe que se abona. «Otra cosa es que el propietario no quiera recoger el alquiler», dice Bárbara Stuyck, que asegura que la familia se acoge a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964.

Gabinos y Livinios

El dinero público salvó la fábrica de la quiebra. En 2002 fue despedido como director, pero no entregó las llaves

Pese a lo que dice Bárbara Stuyck, la fundación que rige la fábrica no ha encontrado ningún documento que acredite que a la familia le asiste el derecho de alojarse en el dúplex. Lo sorprendente es que hasta 2015 los actuales gestores no reparasen en que los Stuyck viven gratis en la casa, sin pagar además luz y agua.

Livinio, un empresario retirado que goza de buena salud, desciende de Jacobo Vandergoten, maestro tapicero flamenco que fue traído desde Amberes por Felipe V para que dirigiera la fábrica. Los rectores de la única manufactura real que ha sobrevivido al siglo XXI siempre se han llamado Livinio o Gabino. La tradición familiar dice que los Livinios han afrontado tiempos de vacas flacas, mientras que los Gabinos han disfrutado de épocas de prosperidad. Con Livinio se acaba una estirpe de tapiceros que duraba nueve generaciones. Ninguno de los cuatro hijos del patriarca ha heredado la inquietud por los telares.

Según Bárbara, el piso no es tal como lo ha pintado la prensa. «Parece que se trata de una vivienda fantástica, pero está muy estropeada. Tiene los techos deteriorados y muchísimos problemas de tuberías».

El descendiente del maestro flamenco nació en la misma fábrica. A los 12 años, su padre Gabino le adiestró en el arte del tapiz y un día a la semana le llevaba a visitar palacios y museos. Estudió Económicas y su padre le instruyó en los secretos de la industria nombrándole adjunto a la dirección. En 1975, cuando murió su progenitor, Livinio Stuyck se convirtió en director de la fábrica. «Mi padre es un señor que ha dedicado su vida a una tradición familiar, mantener un legado de 300 años. Es una persona muy humilde, muy honrada, respetuosa y supertrabajador. Se ha pasado la vida currando como una bestia», relata su hija. De joven, tuvo veleidades poéticas. Una vez dijo que desde que perdió la fábrica de telares la inspiración le abandonó. Livinio no está para rimas. Atiende sólo a la prosa de los abogados.