La genial respuesta de un político gay a un usuario que le insultó

Brian Sims, político integrante del Partido Demócrata de Pensilvania, es el nuevo rey de las redes sociales, ya que el hombre tuvo una genial respuesta para otro usuario que se metió con él y le insultó con motivo de su orientación sexual.

Sims, que se ha declarado en numerosas ocasiones abiertamente homosexual, recibió un mensaje en su muro de Facebook en el que un chico, David, le reprochaba que fuese una figura pública y que no tuviera reparos en reconocer su homosexualidad.

Lejos de molestarse, el político no tuvo mejor reacción que llamar a la abuela del joven para contarle lo ocurrido con su nieto, “David, no puedo decir si simplemente eres un pequeño niño tonto o un fanático enfadado, pero sé con seguridad que no deberías haber publicado tantas veces en Facebook el número de teléfono de tu abuela. Ella y yo hemos tenido una conversación muy decepcionante sobre ti. Hablaremos pronto…” escribió Brians en Facebook dirigiéndose al usuario que le insultó.

La señora se mostró muy enfadada y decepcionada con la actitud de su nieto, y le facilitó el contacto a Sims para que pudiera hablar personalmente con él, pero no resolvieron nada, ya que tal y como recoge NBC, el joven solo negaba los hechos y no sabía qué responder.

El político estadounidense ha querido expresar que este tipo de respuestas son las que ayudan a evitar a esta clase de usuarios.