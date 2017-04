El extraño caso de una niña de tres años que no puede dormir más de una hora al día

¿Imaginas no necesitar mental y físicamente dormir más de una hora? Parece imposible, pero Ever, una niña de tres años, no tiene esta necesidad, ya que la pequeña padece una extaña condición genética y neurológica, Síndrome de Angelman, el cual le impide dormir más de una hora al día.

Esta condición afecta a sus hábitos de sueño y también a los de sus padres, Robin Audette y Kir Hisko, que para evitar que la niña se quede sola, hacen turnos y dejan de dormir, con el objetivo de pasar el tiempo con ella, “Somos humanos y tenemos que dormir, pero ella no lo hace. Es sorprendente, pero ella puede funcionar sin dormir y aun así ser feliz”, expresaba el progenitor de la pequeña a Mirror.

Además, la enfermedad también ocasiona dificultades en el habla y la alimentación, retrasos en el desarrollo, y problemas en la movilidad.