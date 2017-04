"¿Cuántos maestros se hubieran podido contratar con el dinero que se ha tragado la corrupción?"

Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuando la crisis estaba pegando más duro, constatamos que había chavales que volvían a las aulas que habían dejado cuando el dinero fácil abundaba y también que había descendido el número de ‘choricillos’. Esto último, creía yo, se debía a que ya no había nada que robar, que se lo habían llevado ‘to’. Pues he de reconocer que estaba equivocado: había más dinero, pero también se lo están llevado. Y ahora me pregunto: ¿Habría habido crisis si no hubiera desaparecido tanto dinero público con la corrupción?

