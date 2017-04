Predicción del horóscopo de hoy viernes 28 de abril: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy viernes 28 de abril. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Tener ética con tus citas no siempre es divertido, pero es lo correcto. Venus retrocede hacia tu feroz signo el 28 de abril, mezclando la masculina vibra de tu signo con su feminidad. Las luchas románticas no son tu opción, pero podrían ser inevitables.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

Quieres decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad cuando el Sol y la Luna están en tu signo. La honestidad es algo bueno, pero hay momentos en los que el tacto es apreciado. Una primera cita es una de esas veces.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

¿No odias esos días en que los planetas ponen en juego tus principios? Hoy podría ser uno de esos días. Debes recordar que las paredes tienen ojos. El consejo de las estrellas en asuntos como estos es tomarlos como vengan: algo de tu pasado que te pilló completamente por sorpresa.

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Tus planetas te están diciendo hoy que tomes decisiones. Tu relación es demasiado nueva para necesitar estímulos externos. Si los necesitas en un momento tan inicial de tu relación, no va a durar. Tu única esperanza de salvarla será quitarte a esa tercera persona del centro de tu mundo.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

Los planetas te advierten de que no siempre deberías contar con que otras personas no presten atención a tu lado secreto. También es probable que tu amigo/a detecte el cambio sutil de matices y quisiera saber si eres realmente quien dices ser. La honestidad tendrá que reconocer una serie de mentiras y eso no es fácil.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hoy están sucediendo muchas cosas buenas a tu alrededor. Sin embargo, tú sientes que lo bueno no te sucede a ti. No te esfuerces por ser algo que no eres. Sé paciente. El tren que está partiendo de la estación no es el tuyo. Tú tienes un boleto para otro tren que llegará muy pronto.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Los planetas son inconstantes y no debería ser una sorpresa si tu amigo/a te confía que está cayendo de nuevo en los mismos patrones de comportamiento que provocaron la separación en el pasado. Deseas aconsejarle que deje de inmediato ese comportamiento pero todavía tiene miedo de asumir la responsabilidad por sus acciones.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

Los planetas están saliendo de la niebla y las cosas deberían estar bien otra vez. Así que ¿no te alegras de no haber reaccionado desproporcionadamente? Por lo general, cuando das tiempo las cosas funcionan y cuando no, son muy difíciles de corregir. Es el momento de volver a amar.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Un día como este no esconde nada. Ves las cosas como son, no como quieren los demás que sean. Al fin y al cabo, a ti y a tu amor de tanto tiempo no les va mal. Puede haber un poco de desgaste, pero el profundo vínculo de amor que les unió en un primer momento, todavía está allí.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

La autorrealización es la posición celestial del día y puedes darte cuenta de que estás sintiendo emociones de una forma que nunca habías sentido antes. Nadie sabe qué es el amor hasta que lo ha experimentado. Simplemente, no se puede describir algo tan profundo con palabras.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Los planetas han dado un giro, así que no cuentes con que tu pareja regrese. Cuanto más trates de arrinconarla más probable es que huya. Si intentas razonar con tu pareja hoy, no funcionará; vas a tener que esperar a que los planetas cambien y ver qué pasa.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

Los planetas revelan un lugar en el que la suerte te puede engañar, y cuando lo hace, simplemente desaparece. Piensa en lo que puedes hacer para evitar llegar a esa curva en el camino y es probable que conserves tu suerte. Las estrellas sólo pueden iluminar la noche, eres tú quien debe encontrar y caminar por su sendero.

