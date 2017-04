La Policía advierte sobre un nuevo virus que se propaga a través de la lista de contactos

La Policía Nacional ha vuelto a hacer uso de Twitter para alertar a la población sobre un virus. En esta ocasión, tal y como explican en la red social, se transmite a través de un mensaje con el siguiente texto: “¿Es esto tu foto?”. Al abrir el enlace que acompaña al texto, el virus se propaga, infectando el dispositivo móvil.

Al parecer, el acceso al link da permiso para instalar una aplicación en nuestro smartphone, llamada PhotoViewer.apk, que de forma automática entra en la agenda de contactos y reenvía el mensaje infeccioso, propagándose de forma incontrolada. Este proceso, además, puede suponer un coste adicional en la factura de la compañía telefónica, dado que el enlace se envía a todos los contactos a través de SMS.

Para no caer en la trampa, debemos asegurarnos de que no instalamos ninguna aplicación de fuentes desconocidas y poco fiables, así como no acceder a ningún enlace que provenga de un contacto desconocido o de origen dudoso. En el caso de haber infectado nuestro dispositivo, debemos borrar el mensaje y advertir a las personas a las que se les ha enviado el mensaje, para que no les ocurra lo mismo. Después, iremos a “ajustes” y desinstalaremos la aplicación maliciosa.

No es la primera vez que este virus hace su aparición, por lo que la Policía aconseja a los ciudadanos que estén atentos ante cualquier mensaje sospechoso.