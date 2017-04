Pepsi lanza un 'Kalimotxo' sofisticado e incendia las redes sociales

El vídeo en el que la famosa compañía de refrescos Pepsi explica cómo preparar un ‘Kalimotxo’ sofisticado, ha revolucionado las redes sociales, donde los usuarios no han tardado en comentar la ocurrencia de la multinacional estadounidense, apuntando a que esta bebida es “la más elaborada en los botellones de los jóvenes españoles”.

Según explican en el vídeo, para preparar un buen ‘Kalimotxo’ es necesario mezclar tres onzas líquidas de vino tinto (unos 90 mililitros) con cuatro onzas de Pepsi (unos 120 mililitros). “Lo llamamos 'cali-mocho' y lo bebemos con amigos. ¡Coge una Pepsi 1893 y prepara uno (o varios) esta noche!”, dice la compañía en su cuenta de Twitter.

Se trata de una estrategia de marketing para promocionar la Pepsi 1893, a través de la cual pretenden ofrecer una imagen de esta bebida, muy popular entre los jóvenes, que definen como sofisticada. Un curioso punto de vista que ha provocado cierta sorna en las redes sociales.

We say it “cali-mocho” and we drink it with friends. Grab a little #1893PepsiCola and craft up one (or a few) tonight! pic.twitter.com/W8k6h4Dc3n