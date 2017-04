«La familia está loca, nos van a matar», el terrible relato de la andaluza desaparecida en Turquía

El municipio de Torrox es un emplazamiento de tranquilidad para quienes allí disfrutan de unos días de receso. Pero un suceso ha sacudido recientemente a esta localidad de la Axarquía malagueña. La joven de 28 años María Jimena Rico se encuentra desaparecida y protagoniza un caso que marca la reciente actualidad nacional. Se encontraba en Turquía huyendo junto a su pareja, Shaza, otra joven, de nacionalidad egipcia, a quien acompañó hacia Dubai tras caer en un engaño familiar. En el país de los Emiratos Árabes, la homosexualidad está castigada con pena de muerte. Han tenido que huir a diferentes países, el último a Turquía, donde se les ha perdido el rastro. “La familia está loca, tía, en serio, nos van a matar…”, comunicó la joven en una de las últimas tomas de contacto con la localidad malagueña.

La familia de Shaza logró engañar a la joven para que ésta se reuniese con ellos en Dubái, y Jimena decidió acompañarla. Allí se encontraron una situación bastante diferente a la esperada. En su primera comunicación, la malagueña relató con suma frialdad qué estaba viviendo en los Emiratos: “La querían llevar a colgarla. A mí me quisieron llevar al aeropuerto para volver”.

Las dos jóvenes lograron huir de Dubái y pusieron pie en Georgia gracias a la colaboración de una amiga de la egipcia. Ya en el aeropuerto, donde iban a tomar un vuelo rumbo a Londres, apareció el padre de Shaza acompañado de varios miembros de la familia y algún abogado. Entre sollozos, Jimena lo comunicó a sus familiares a través de una nota de voz por WhatsApp: “Estábamos en el aeropuerto y el padre se ha presentado aquí con toda la familia. Se la han intentado llevar por la fuerza. La familia está loca, tía, está loca. Nos van a matar”.

Shaza y Jimena lograron huir, en esta ocasión hacia Turquía. Lo hicieron en coche. Una vez llegadas al país fueron retenidas al creerse que tenían alguna vinculación con el terrorismo. Al no demostrarlo fueron puestas en libertad por las autoridades y prosiguieron su viaje hacia Estambul. La madre de la malagueña, Ramona Teresa Montero, asegura que poco antes de tomar un autobús con destino a la capital del país otomano, la joven se puso en contacto con ellos para advertirle que “si no llamaba antes de las 12, es que algo malo había pasado”. No lo hizo.

Fue entonces cuando Montero decidió presentar la denuncia ante la Guardia Civil. La familia, angustiada está en contacto continuo con la embajada española y argentina en Turquía, ya que Jimena dispone de la doble nacionalidad. También la Policía turca se encuentra buscando a las dos jóvenes, según recoge 'Sur’'

Ramona Teresa sabía que su hija y Shaza iban en dirección a un hotel concreto y de ahí acudirían a la embajada española en Estambul. Nunca llegaron al primero.