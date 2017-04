Siempre es verano en el rostro de los niños indios. Transitan por los caminos desnudos de ropa pero calzados con sonrisas que desarbolan incluso al incipiente calor que empieza a azotar las calles de Nueva Delhi. De las tres estaciones que sufre el país, el monzón es la más temida por la población porque es raro el año en que ese diluviar, despacio y sin prisas, no genera alguna tragedia. Pero es el verano, que se empieza a asomar en abril, el que pone a prueba la resistencia de una población que parece vacunada por la vida contra la mayoría de las penurias.

Ni siquiera los cuatro brazos con que la mitología hindú representa a su dios Visnú parecen suficientes para abanicar algo de fresco a la gran península asiática. Estos días, el sol somete sus vidas desde antes de las seis de la mañana. Permanecerá 12 horas sobre sus cabezas. Las previsiones dicen que no bajará de los 25º C y superará casi todos los días los 40º C.

Durante los próximos tres meses los críos tal vez prefieran un buen cubo con algo de agua (otra cosa es la salubridad de la misma) a cualquier chuchería con la que engañar al hambre. Ellos ya saben que, también en su país, mata más la sed que el estómago vacío.