Un entrenador de fútbol viola y asesina a «su jugador favorito» porque no le dejaban verlo

Fernando Sierra, un entrenador de fútbol para niños de 32 años, ha matado en Uruguay a uno de sus jugadores y después se ha suicidado, provocando una auténtica conmoción en el país. Felipe Romero es el nombre de este pequeño de 10 años, que se ganó el cariño de su entrenador hasta convertirse en su jugador favorito.

Esta extraña e intensa relación llegó a un punto tal que Felipe llamaba “papá” a Sierra y le trataba como tal, además de viajar juntos a Brasil con el consentimiento de la madre y de pasar demasiado tiempo juntos. No obstante, la madre del niño fallecido asegura que antes de permitir esta amistad, decidió investigar al entrenador, verificando que no tenía antecedentes y que su intención no parecía ir más allá de entablar una buena relación con sus jugadores.

Después del viaje a Brasil, la psicóloga del colegio notó en Felipe un comportamiento extraño, por lo que decidieron advertir a la madre sobre la relación de su hijo con el entrenador de fútbol. Ante esta advertencia, la madre decidió explicarle la situación a Fernando y pedirle que limitara las visitas a su hijo fuera entrenamiento. “Si no puedo ver más a Felipe, me mato”, respondió el técnico, dejando a la madre aterrorizada.

Al día siguiente, Fernando recogió a Felipe y nunca más se les volvió a ver con vida. Horas después, el Ministerio del Interior de Uruguay informó de que habían hallado ambos cuerpos sin vida. Al parecer, el asesino dio pastillas tranquilizantes al pequeño, después le disparó y a continuación se suicidó.

De acuerdo con ABC, desesperado por no pasar más tiempo con su jugador «favorito», el entrenador secuestró al niño y lo llevó a la provincia de Maldonado, al sureste del país. Allí el entrenador violó y asesinó al pequeño Felipe para después suicidarse de un tiro en la cabeza.