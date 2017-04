El cartel de "se busca a la querida chica del tranvía" que está en todas partes

La historia de Sergio, un joven de 23 años habitante de Blanca (Murcia) se ha convertido en viral en redes sociales. El joven está 'empapelando' toda la ciudad de Murcia con un cartel que está causando sensación en Internet. En él, busca a una joven que conoció en el día del Bando de la Huerta.

La carta

Querida chica del tranvía

La noche del bando, sobre las 22:00 p.m., subiste al último vagón del tranvía en la parada de la Plaza Circular. Si mal no recuerdo ibas acompañada por unas chicas que parecían ser tus amigas (una de ellas pelirroja con el pelo ondulado). Ellas se bajaron en la parada de la Senda de Granada y tú ocupaste sus sitios.

Me sorprendí a mí mismo en el momento en que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de ti. Tendrás unos 20 años, pelo oscuro y corto. Vestías una camiseta blanca, la cual combinaba muy bien con tus leggins de color negro. Medirás 1,65 cm. aproximadamente.

Puede observar que no tuviste un buen fin de fiesta. Pero aún así estabas preciosa. Dicen que cada momento de búsqueda es un momento de encuentro...

Me gustaría haber reunido el valor de sacarte del infierno que estabas pasando y alegrarte la noche. Ojalá te hubiera tendido mi mano. Sólo quería sacarte una sonrisa y llevarte a cena. Te estoy buscando desde el momento en que te vi. Con la esperanza de encontrarte como una aguja en un pajar. Si leer esto y quieres conocerme aquí te dejo el número de teléfono: XXXXXXXX