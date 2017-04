«Hijo, no tienes por qué compartir», la polémica carta de una madre incendia la Red

Una madre ha sembrado la polémica en las redes sociales con una incendiaria carta que está dando mucho que hablar a nivel mundial. En ella, puede leerse cómo la madre cuenta una anécdota y explica por qué le enseña a su hijo que no tiene por qué compartir cosas con los demás niños.

Se trata de la madre norteamericana, Alanya Kolberg, quien colgó esta carta en Facebook, que cuenta ya con millones de comentarios, compartidos y reacciones de todo tipo.

La carta

"En cuanto llegamos al parque, Carson fue abordado por al menos seis niños que exigían que compartiese su Transformer, su Minecraft y su camión. Estaba visiblemente agobiado y apretaba los juguetes contra él mientras los niños intentaban cogerlos. Me miró. "Puedes decir que no, Carson", le dije. "Sólo di que no. No tienes que decir nada más".

Por supuesto, tan pronto como dijo 'no', los niños vinieron a recriminarme que él no compartiese. "No tiene por qué compartir con vosotros. Ha dicho que no. Si quisiera compartir, lo haría".

Esto me granjeó algunas miradas incómodas de otros padres. El caso es el siguiente: si yo, una adulta, llego al parque comiendo un sándwich ¿debo compartirlo con extraños? ¡No! ¿Algún adulto educado intentaría coger mi sándwich y se enfadaría si no se lo permitiese? De nuevo, no. Así que en realidad, mientras me estás mirando de esa forma, probablemente pensando que mi hijo y yo somos desagradables, ¿quién está demostrando pocos modales? ¿La persona que no quiere entregar sus juguetes a seis extraños, o los seis desconocidos que exigen coger algo que no les pertenece, incluso cuando el dueño está obviamente incómodo?.

El objetivo es enseñar a nuestros hijos a actuar como adultos. Aunque conozco algunos adultos que claramente no aprendieron a compartir siendo niños, conozco muchos más que no saben decir que no, ni establecer límites, ni cuidar de sí mismos. Me incluyo. En cualquier caso, Carson sólo llevaba sus juguetes para compartirlos con la hija de mi amiga, con quien habíamos quedado en el parque. No quería compartirlos con los otros niños porque le hacía ilusión darle una sorpresa a ella.

Así que la próxima vez que tu pequeño acuda a ti enfadado porque otro niño no quiera compartir, por favor, recuerda que no vivimos en un mundo donde sea obligatorio ceder todo lo que tienes a cualquiera sólo porque te lo pida. No voy a enseñar a mi hijo que esto funciona de ese modo".