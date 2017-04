Esto es lo que pasaría si no te ducharas durante un año

Los buenos hábitos de higiene son imprescindibles para mantener un buen estado de salud. Es por este motivo que la mayoría de las personas se ducha diariamente, evitando que la suciedad se acumule y que el mal olor corporal haga acto de presencia. Pero, ¿qué ocurriría si dejáramos de ducharnos durante un año entero? USA Today nos da la respuesta:

1. Como es de esperar, el mal olor nos acompañaría todo el tiempo, por la acumulación de bacterias, de piel muerta y de sudor.

2. Determinadas partes del cuerpo, como axilas orejas, cuello y pechos; se cubriría de verrugas, debido a la suciedad acumulada y a la grasa natural.

3. La alta carga de bacterias provocaría infecciones en la piel, en el caso de sufrir alguna herida.

4. La capa de piel muerta que se crearía en el cuero cabelludo causaría picores muy intensos, además de provocar nudos en el pelo.

5. Las bacterias también afectarían a los folículos pilosos, que podrían inflamarse, facilitando la aparición de acné y granos.

6. También podrían aparecer erupciones cutáneas en la ingle, como el intertrigo, que provoca un fuerte picor y dolor.

7. La suciedad acumulada entre los dedos de los pies causaría la aparición de hongos, que podrían extenderse por las piernas hasta llegar a las zonas íntimas.

Estas consecuencias se producirían a lo largo de un año, pero lo cierto es que algunos expertos aseguran que no todo el mundo necesita ducharse todos los días. La doctora Elaine Larson, de la Columbia School or Nursing and School of Public Health, apunta a que realizar este hábito de forma diaria tiene más que ver con la estética que con la salud y añade que ducharse todos los días es innecesario. Para esta experta, ducharse entre dos y cuatro veces a la semana es más que suficiente.