El precioso gesto que tuvo una empresa con esta familia: la nota que da la vuelta a la Red

Hay detalles que marcan. Detalles que hacen que las personas se vuelvan más solidarias y quieran compartir con los demás algo. Esta es la historia de la familia Hulscher en Estados Unidos. Una ola de frío en su ciudad, Minnesota, fue la culpable de que pudieran disfrutar de muchas emociones en apenas unos días.

La primera de ellas es que acababan de ser padres por segunda vez de un niño llamado Adler. La segunda es que su hijo no llegó con un pan debajo del brazo sino con una avería de la caldera que debía calentar la casa del matrimonio justo en plena ola de frío. Por eso el padre de familia se puso en contacto con una empresa llamada 'Craig' para que pudiera arreglársela.

El técnico en cuestión llegó y obró la segunda de las emociones: arreglarla en tiempo récord para que la otra hija de apenas dos años no tuviera tampoco que padecer las inclemencias del tiempo. Lo que la familia no se esperaba es que el técnico que les arregló la caldera tendría después otro detalle aún más significativo.

En Estados Unidos es habitual que cuando se hace una reparación no se envíe la nota de lo que ha costado hasta varios días después. Cuando a la familia Hulscher les llegó la factura no se podían creer lo que veían. El gerente de la empresa 'Craig' no les quiso cobrar nada como regalo por el nacimiento del segundo hijo del matrimonio. “No sabía si era un niño o una niña, si debería comprar rosa o azul, así que pensé, vamos a darle al niño algo de calor” ha explicado después el empresario.

El gesto fue rápidamente compartido por el matrimonio a través de las redes sociales dándole las gracias a la empresa y dejando claro que no hay mejor campaña de marketing que tratar bien al cliente.