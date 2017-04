La Policía detiene a un niño autista de 10 años

Insólito caso el que ha tenido lugar en Florida, donde una madre ha compartido un vídeo en que muestra el momento en el que unos agentes de policía arrestan su hijo de 10 años, que sufre autismo.

El pequeño, que se llama John Benji Haywood, llegó al colegio pensando que se iba a someter a un examen. Pero nada de eso: en el centro se presentó una patrulla de policía para arrestarle por un incidente que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, cuando agredió a un empleado de la escuela.

Luanne Haygood, como se llama la madre, aseguró que no sabía nada acerca de una orden de arresto para su hijo. Tal y como recogeThe Telegraph, ella explicó a los agentes que es autista y que tiene mucho miedo, pero los agentes no hacen caso

En el vídeo se puede escuchar cómo el pequeño comienza a llorar y les pide a los agentes que no le toquen. Se escucha además cómo el niño se lamenta por lo ocurrido y le dice a su madre que "no sabía que iba a ser arrestado así".

Finalmente John fue trasladado a dependencias policiales donde pasó la noche. Al día siguiente fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario a la espera de presentarse ante un tribunal el próximo 11 de mayo.