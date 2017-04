Descubre que está embarazada tras 6 meses culpando a la dieta de su hinchazón de barriga

Una mujer de 36 años, llamada Nicola Robles-Hewson, pensó durante 6 meses que la hinchazón de su estómago se debía a una dieta rica en vegetales y frutas, que había iniciado para perder peso. De hecho, estaba consiguiendo su propósito, puesto que todas las partes de su cuerpo lucían más delgadas. Todas, excepto su barriga.

Nicola achacaba la hinchazón a la alimentación, hasta que sus amigas le incitaron a realizarse un test de embarazo. El resultado le dejó en estado de ‘shock’, puesto que comprobó que se encontraba en el sexto mes de gestación. Poco después, la mujer dio a luz a su hijo Andrés en el Hospital británico de Norwich.

Además de la estricta dieta, Nicola acudía al gimnasio regularmente, logrando adelgazar varios kilos. “No entendía por qué mi barriga seguía siendo grande. Me quejaba a mi marido porque no tenía sentido”, explica esta mujer de 36 años que ya cuenta con 4 hijos. “Andrés es el niño más perfecto. No podemos imaginar nuestras vidas sin él”, añade feliz.