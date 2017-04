La versión religiosa de 'Despacito' que se ha convertido en un éxito en las redes

El éxito de la canción de Luis Fonsi 'Despacito' es una realidad, el tema ha llegado a lo más alto de la lista mundial de escuchas de Spotify, intepretada inluso por Justin Bieber.

Pero el cantante canadiense no ha sido el único que ha versionado la canción del momento. En el canal de You Tube 'Be Young De Colores', tres jóvenes han modificado la letra de Luis Fonsi y han hecho una adaptación católica llamada 'Resucito'.

El vídeo tiene más de 631.000 visitas gracias a sus rimas pegadizas como "resucito, que crucifican pues yo resucito, yo morí por ti y por todos tus amigos", "tú eres el mesías, el vino y el pan" o "Pedrito, Pedrito ya cantó el gallito y tú me has negado poquito a poquito".