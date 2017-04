El detalle de este 'selfie' que lo ha hecho famoso a nivel mundial

Las fotografías que se comparten en redes sociales pueden ser especialmente delicadas, sobre todo si al subirlas no tenemos cuidado y repasamos todos los detalles de la imagen.

En este caso, Shelbs, una usuaria de Twitter, ha sido protagonista del último viral por no ser cuidadosa con la imagen que compartía en su cuenta personal de la red social.

“Estás muy guapa, pero, cariño, esa habitación me está provocando escozor en los dedos. ¿Cómo puedes sobrevivir ahí?”, comentó una usuaria de Twitter, refiriéndose al desorden de la habitación. Inmediatamente, otra gran cantidad de usuarios comentó la foto reparando en el mismo detalle, y convirtiéndola en viral con miles de interacciones.

@_shelbizzle You look cute but darling that room is making my fingers itch. How do you survive in there?