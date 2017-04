El político noruego con discapacidad que se ha convertido en un verdadero inspirador social

Torstein Lerhol es un político y activista social noruego que se ha convertido en un auténtico ejemplo de superación.

Cuando tenía tan solo un año de vida los médicos le diagnosticaron una atrofia muscular espinal, una enfermedad hereditaria que provoca que las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal se vayan descomponiendo con el paso de los años.

Lerhol tiene 30 años y ha pasado toda su vida en silla de ruedas pero asegura que gracias al apoyo de sus padres su vida "tiene mucho sentido", su enfermedad no le impidió viajar, estudiar y tener sus planes de futuro.

El joven señala que los estudios y la política le dieron la convicción de que era posible lograr sus objetivos sin ser perfecto. Torstein Lerhol se ha convertido en uno de los políticos más admirados de Noruega gracias a su sentido del humor y sus enormes ganas de vivir.

Un verdadero inspirador social

Un estudiante de fotografía contactó con él para hacerle un reportaje de fotografía desnudo en el bosque, y gracias a este reto se ha convertido en un verdadero inspirador social.

En las imágenes, Torstein aparece desnudo en el bosque "sin filtros, sin máscaras, sin edulcorantes que tan de moda están ahora en las redes sociales". El político quiso lanzar un mensaje en su blog personal, "Quiero mostrar que el cuerpo y la apariencia no han tenido mucho impacto en mí o mis logros. El cuerpo o la apariencia nunca me han impedido alcanzar mis metas. Espero que esta publicación llegue al máximo número de personas para dar un poco más de profundidad a la forma de mirar y pensar en los demás con respecto a la apariencia. Nuestro 'interior' debe determinar en qué medida tenemos éxito y no nuestro 'exterior'".

Además, añade que "el hecho de que no hay una respuesta sencilla a lo que es la belleza era la razón principal por la que quería mostrar estas imágenes". "El objetivo debe ser una sociedad que se centra en habilidades, destrezas y actitudes, no si usted es gordo, delgado, alto, bajo, o simplemente muy diferente. Entiendo que el cuerpo, al final, está simplemente sobrevalorado".

Para este político no existen los "no puedo", "no tengo imagen" o "nunca seré feliz". Lucha contra todo eso y rechaza cualquier filtro.