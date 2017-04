El nuevo bolso de Balenciaga revoluciona las redes por su parecido a la bolsa de Ikea

La firma de moda Balenciaga ha provocado una revolución en las redes sociales, tras sacar a la luz una de sus últimas novedades para hombre. Se trata de un bolso azul que guarda muchas similitudes con la clásica bolsa de Ikea, a un precio desorbitado de 1.695 euros.

Una cifra que contrasta con los 50 céntimos que cuesta la bolsa del gigante sueco, tal y como afirman y bromean los usuarios de las redes sociales, que no han dudado en opinar y comparar ambos productos.

Otros muchos han criticado el exagerado valor que se le otorga a las prendas de marcas de lujo, y concretamente a las de Balenciaga. Y es que, tal y como podemos observar, el nuevo bolso azul de la prestigiosa firma no se diferencia apenas de las famosas bolsas de Ikea, a pesar de la abismal diferencia de precio.

Who wore it better? Balenciaga or IKEA? pic.twitter.com/LCB9Qri2xN