Citan a declarar a un bebé por su relación con actividades terroristas

Harvey Kenyon-Cairns es un bebé que, a sus pocos meses de vida, ya ha tenido sus primeros problemas con la justicia. El pequeño se disponía a viajar al extranjero con su familia para disfrutar de sus primeras vacaciones, cuando su abuelo cometió un error al rellenar el formulario ESTA para la solicitud del visado, respondiendo “sí” a la pregunta sobre la vinculación con actividades terroristas.

Según afirma ‘The Guardian’, este evidente error provocó que le denegaran el viaje al pequeño Harvey. “No podía creer que no pudieran ver que era un error genuino y que un bebé de tres meses no sería perjudicial para nadie”, afirma el abuelo del pequeño. El error, además, desembocó en una citación para el bebé que le obligaba a trasladarse a la embajada de Estados Unidos en Londres, para declarar sobre su vinculación con el terrorismo.

El abuelo de Harvy cuenta a los medios con cierta sorna que su nieto “no lloró ni una sola vez” durante el interrogatorio. “Pensé en llevarlo en un traje de color naranja, pero me lo pensé mejor”, bromea. “No parecían tener sentido del humor y no verían el lado divertido. (…)Es obvio que nunca ha estado involucrado en genocidios, ni espionaje, pero ha saboteado bastantes pañales en este tiempo, aunque no les dije eso”, añade tomándose lo ocurrido con mucho humor.

A pesar de que todo quedó en una simple anécdota, el error supuso la pérdida del importe de los billetes. “De todos modos, si fueras un terrorista, sospecho que no marcarías 'sí' a esta pregunta del formulario”, dice la familia de Harvey, convencida de que la pregunta es absurda desde cualquier punto de vista.