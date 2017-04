El 'asesino de Facebook' acaba con su vida durante una persecución policial

Las autoridades policiales de Pensilvania han encontrado al conocido como “asesino de Facebook” muerto. Una vecina alertó al teléfono de emergencias que una persona había acabado con su propia vida de un disparo. “Está inconsciente. Está muerto”, decían. Steve Stephens, de 37 años, estaba siendo perseguido por una patrulla cuando decidió poner fin a su vida. Desde Cleveland, el jefe de la Policía, Calvin Williams, aseguró haber recibido más de cuatro centenares de llamadas con pistas sobre este sujeto.

Stephens, presuntamente, asesinó a un anciano, de nombre Robert Godwin, con un disparo mientras lo grababa en un vídeo que posteriormente publicó en la red social. Lo seleccionó al azar. Aquello fue el pasado domingo y el caso conmocionó al mundo entero.

Se dio la alerta y se le definió como un hombre sin pelo, con barba y conducía un vehículo blanco o crema. Se avisaba de su peligrosidad y de que portaba armas de fuego. El suicida aseguró que había matado antes a una docena de personas. Amenazaba con no detener su masacre que justificaba por un despecho amoroso.

La Policía de Pensilvania confirmó a través de su cuenta en la red social Twitter que Steve Stephens había decidido acabar con su vida después de una persecución en Erie County.

Steve Stephens was spotted this morning by PSP members in Erie County. After a brief pursuit, Stephens shot and killed himself.