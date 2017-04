Un tuit para conseguir nuggets gratis durante un año, el más retuiteado de la historia

Parece surrealista lo que le tocó vivir a un joven estadounidense como Carter Wilkinson. Recientemente ha saltado a la fama después de emprender una batalla contra una cadena de comida rápida. Una semana antes les preguntó por la red social Twitter cuántos retuits necesitaría para conseguir Nuggets de pollo gratis durante un año. Le respondieron con una cifra: “18 millones”.

Su mensaje es el mensaje más retuiteado de la historia. En una sola semana ha superado los tres millones. El joven comentó ante un medio local que toda la atención recibida sirve “como distracción”. En su colegio le reconocen como Mr Nuggets.

Incluso Elle DeGeneres, quien causó un revuelo monumental con su selfie tras la ceremonia de los Oscars de 2014, le ha pedido al joven que no le arrebate el “reconocimiento”. Recordarán aquella instantánea. Pues bien, ‘Mr Nuggets’ ya se acerca a sus cifras.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017

DeGeneres, en un vídeo, recalcó que su selfie “tiene el récord y no hubo que lastimar a ningún pollo”. “Carter, tienes que parar esto. Estoy molesta”, bromeaba. En otra publicación incluso aparece el actor Bradley Cooper, también protagonista de aquella imagen. En este caso, Cooper pide a los cibernautas ayuda para preservar “este título” que “ganamos y no vamos a perder ahora”.