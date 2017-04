Los 8 disparates escolares más sonados de toda España

El disparate escolar es un clásico. Es ingenio e ingenuidad en estado puro. Y eso nunca pasa de moda. Recientemente, el juez Calatayud pidió a través de su blog y de la página de Facebook algunas sugerencias. Como quiera que buena parte de los seguidores son maestros y maestras, la cosecha fue excelente. Aquí va un resumen de las aportaciones, pero antes una del propio Emilio Calatayud: "Me acuerdo una vez que me pidieron que conjugase el presente de indicativo de verbo ‘abolir’ y respondí: «Yo abuelo, tu abuelo, etc». Aunque mis disparates preferidos son los siguientes (me hubiera gustado haberlos dicho yo la verdad):

«¿Quién escribió ‘Coplas a la muerte de su padre’?» Respuesta:?«El hijo» y «¿Qué pasó el 2 de Mayo en Madrid?» Respuesta: «¿De qué año?».

Y ahora sí, una selección de desatinos (o no) cometidos por estudiantes que un amplio grupo de docentes de toda España ha tenido la amabilidad de compartir en Internet:

Sabiduría rural

Lo mío no es un error, sino un lección que me dio un alumno de 1º de la ESO. Soy profesora de Matemáticas y ese año me tocó explicar también ciencias. Estábamos con problemas de unidades, cambio de áreas a metros cuadrados. El problema hablaba de calcular el precio de un terreno rural de tantas áreas si el metro cuadrado era x. Pues bien, mis chicos, que eran de zona rural, hicieron perfectamente el problema y cuando llegaron a la solución uno dijo en voz alta: «Profe, ya no te pagan eso por el metro cuadrado rural», y agaché un poco la cabeza, porque no tenía ni idea de a cómo estaba el precio. A lo cual, el más ‘bruto’ pero noble de la clase, añadió. «Si tiene pozo, todavía».

¿Las Meninas o las meninges?

Soy profesora de ciclos de FP rama sanitaria. Un día, explicando a mis alumnos el sistema nervioso, pregunté si habían oído hablar de las meninges. Una alumna levantó la mano y dijo: «¡Ah sí! Es el cuadro ese de las chiquillas tan feas». Se refería evidentemente a ‘Las Meninges’ de Velázquez.

¿Tobillo o llave inglesa?

Hace unos cuatro años, en 1° o 2° de Primaria tenían que poner nombres a las partes del cuerpo. Una niña, en el dibujo del tobillo, escribió: «Llave inglesa». Se lo pregunté oralmente y la niña se mantenía en sus trece. Todas las maestras nos volvimos locas con la respuesta, ya que ‘llave inglesa’ no es una palabra del vocabulario básico a los siete años. La respuesta la encontré hace unas semanas... en el juego ‘Operación’.

¿Por qué están encaladas las casas del sur de España?

Un buen día le pedí a mis alumnos que me dieran una razón por la cual las casas del sur de España se encalaban de blanco. Y un alumno me contestó que era porque la Península Ibérica estaba vertical y la nieve de los Pirineos escurría hasta llegar a Andalucía y, al chocar con sus casas, las dejaba blancas.

A América, en coche

A un alumno de tercero de Primaria le pregunto : «¿ Podríamos ir a América en coche?» «¡¡¡NOOO!!!, es mucho viaje y me mareo. Me mareo cuando voy a Almería...»

¿Ironía o palangana?

Definición de ironía: «Plataforma con forma de palangana que sirve para lavarte la cara». Real, de un examen de sexto de Primaria.

Entre el cielo y el mar

Una compañera le puso a sus alumnos en un examen de tercero de ESO que definieran la pesca de altura. Una alumna puso que «es la que se realiza desde un sitio alto como, por ejemplo, desde un helicóptero».

