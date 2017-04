El S.O.S desesperado de una madre por miedo a que su hijo autista "mate a alguien"

Caroline Lewis tiene 50 años y es madre soltera. Su hijo Paulie tiene autismo y una actitud violenta desde antes incluso de que empezase a hablar, por lo que su madre ha solicitado ayuda por miedo a que acabe en la cárcel o matando a alguien. Y es que, por el momento, ya ha agredido a su madre con un bate, le ha roto un dedo a un profesor y ha apuñalado a un gato.

Esta madre desesperada atribuye esta sed de violencia al vacío que se le hizo en su primer colegio, donde los padres de los otros niños pidieron que se le expulsara. Caroline sabe que éste es el origen del problema, aunque admite que ya no puede controlarlo. Por este motivo, ha acudido al Consejo del Condado de Essex, donde ha pedido que haya un especialista en el colegio de su hijo.

No obstante, esa ayuda nunca llega y Caroline teme que la situación empeore hasta el punto de que el pequeño acabe cometiendo un delito. Y es que, según explica, el mes pasado estuvo casi todo el tiempo expulsado. “Suena terrible decirlo pero él será un psicópata mañana. Los psicópatas no tienen ningún tipo de empatía y son violentos porque no pueden entender a otras personas”, explica insistiendo en que si la ayuda no llega, su hijo acabará matando a alguien.

Desde el Consejo del Condado de Essex afirman que son conscientes de las necesidades de este alumno y que se encuentran trabajando para evaluar la situación y encontrar la mejor solución posible.