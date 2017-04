Predicción del horóscopo de hoy lunes 17 de abril: los signos zodiacales

Ya puedes consultar la predicción del horóscopo de hoy lunes 17 de abril. Los signos del zodiaco determinan el devenir de tu día, y ahora puedes ver gratis cómo están alineados los astros para esta jornada. No es nada nuevo que desde nuestras páginas siempre queremos ofrecer a nuestros lectores interesados en los astros qué tiene el futuro preparado para ellos y ellas en un corto plazo y en diferentes ámbitos de la vida.

Es de interés social esta predicción individual para cada signo del zodiaco y no hay más que ver la gran repercusión que adquieren en cuanto a volumen de consultas se refiere las noticias del horóscopo.

El horóscopo de hoy nos trae información detallada de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de Aries (21 de marzo-20 de abril)

Es posible que hayas sentido cierta separación gradual de las personas con las que has compartido mucho tiempo últimamente. Los cuerpos astrales están en el proceso de remover esas actividades que simplemente no están correctas en relación con quien eres. La energía celestial te ayudará a estar más consciente de esto a medida que sigues sus movimientos.

Horóscopo para hoy de Tauro (21 de abril-21 de mayo)

La astrología a veces hace que ciertos aspectos parezcan algo inquietantes porque tradicionalmente pueden estar asociados a la muerte. Pero no es una muerte real, sino una simbólica, como una transformación psicológica. La alineación de hoy seguramente te hará consciente de que algo en tu interior está en proceso de morir. Pero esto te permitirá dar nacimiento a nuevas características, un ser más verdadero.

Horóscopo de Géminis (22 de mayo-21 de junio)

Los días como el de hoy tienden a resurgir sentimientos de abandono en una persona como tú. Experimentarás una sensación de soledad, y ciertamente no es la primera vez que te has sentido de esta manera. La diferencia es que hoy sentirás obligación a tomar ciertas decisiones importantes por ti mismo/a. Pero tu soledad sólo está en tu imaginación. ¿Por qué no confías en una amistad cercana?

Horóscopo de Cáncer (22 de junio - 22 de julio)

Hoy, la alineación astral sugiere que medites acerca de los últimos hechos ocurridos en tu hogar o familia. Para la sorpresa de tus seres más cercanos, aceptarás o rechazarás una propuesta, o hasta lo harás con cierta persona. No estarás de tu usual humor, calmado y conciliatorio, por lo tanto prepárate para algunas miradas sorpresivas.

Horóscopo de Leo (23 de julio - 23 de agosto)

¡Deshazte de esa ideología que traes pegada! Estás viviendo con "misiones" viejas y creencias viejas que guían tus acciones más de lo necesario. No hay razones para que obedezcas los principios que pertenecían a tus padres que no tienen conexión en nada con tu vida. La energía astral en juego te dirá hoy que es importante, hasta crucial, que te liberes de los valores que no te pertenecen.

Horóscopo de Virgo (24 de agosto - 23 de septiembre)

Hay brillo en tus ojos y sin duda el amor es el gran tema del día. Hazte cargo cuando se trata de tu pareja. Podrás descubrir que se produce una cierta tensión entre los deseos de libertad y de liderazgo mientras tu enamorado, o quizás la otra parte de ti, preferiría que te quedes con él. El aspecto en juego de hoy trae estos temas al centro de la escena.

Horóscopo de Libra (24 de septiembre - 23 de octubre)

Hoy comienzas el día con el pie derecho. Descubrirás que la primera media hora después de levantarte tendrá mucho que ver con el estado de ánimo general que te acompañará durante el resto del día. Descubrirás que si te concentras y bajas la intensidad de las emociones, estarás mucho mejor preparado/a para los desafíos que podrías enfrentar.

Horóscopo de Escorpio (24 de octubre - 22 de noviembre

La alineación celestial actual llega justo a tiempo. Has estado necesitando un empujoncito y aquí está. Tu energía está elevada y tu dirección y conservación están en alto. Hoy puedes correr cualquier riesgo ya que el éxito es prácticamente inevitable. Así que, en vez de trabajar diligentemente detrás de escena, como usualmente haces, sal y recibe el aplauso. Ya es hora de recibir reconocimiento.

Horóscopo de Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre)

Si hay malentendidos entre tú y alguien, hoy es un buen día para arreglar los asuntos de una vez por todas. La energía astral en juego te avalará en cualquier declaración que hagas. Eres lo suficientemente mayor para cuidar de ti mismo/a ahora. Si tienes hijos, realiza un esfuerzo extra por ser indulgente y cariñoso/a. Ellos confían en ti como su modelo.

Horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 20 de enero)

La Luna Llena en tu sector de ambición podría colocarte bajo los reflectores, atrayendo la atención hacia tus planes, proyectos e imagen en general. Si quieres que te vean de la mejor manera posible, pon un ejemplo que todos puedan seguir. Sin embargo, prepárate para algunos problemas en un plan familiar. Puede que no sea grave, pero trata de darte un margen hacia el jueves para poder manejar cualquier caos inesperado. Además, un nuevo romance podría pasar a un nuevo nivel después de un período de incertidumbre.

Horóscopo de Acuario (21 de enero - 19 de febrero)

Con la Luna Llena en el sector de tu carta relacionado con los horizontes lejanos, podrías anhelar un escape del ajetreo y bullicio de la vida cotidiana. Esta puede ser una oportunidad para reservar un viaje y relajarte. La semana también podría traer noticias inusuales que coincidan con una oportunidad o tal vez un encuentro que no te harán ninguna gracia. Algo o alguien intrigante y refrescantemente distintos podrían ingresar a tu vida, lo que tiene que ser bueno.

Horóscopo de Piscis (20 de febrero - 20 de marzo)

La tentación de gastar puede ser fuerte, pero al mismo tiempo, te divertirás mucho. Solo debes asegurarte de poder pagarlo, para que no te arrepientas. El jueves podría traer una sorpresa financiera, que puede ser un beneficio inesperado o una factura inesperada, de modo que ve con tranquilidad. Venus se dirige hacia adelante, lo que puede ayudarte a reorientar cualquier relación que pueda haber sufrido un contratiempo reciente. Las conversaciones que tengas en la próxima semana pueden ayudarte a llevar las cosas a un nuevo nivel más íntimo.

