La foto de Siria que ha dado la vuelta al mundo: un fotógrafo llora tras el atentado de Alepo

Las imágenes fluyeron como la espuma. El protagonista es un fotógrafo sirio como Abd Alkader Habak, quien no dudó en dejar sus labores durante el atentado de Alepo para proceder a salvar la vida de un niño. Así se mostraba en la primera, mientras que en la segunda aparecía abatido, de rodillas y llorando desconsoladamente. El ataque con coche bomba se saldó con la muerte de 120 personas, más de la mitad, niños. La activista Ala ‘a Shehabi se encargó de difundir las mismas a través de la red social Twitter.

“Foto devastadora de Abd Alkader Habak junto al cuerpo carbonizado de un niño por un atentado suicida en Siria”, publicó. Ya ha sido compartido por casi cinco millares de usuarios y se acerca a los tres mil favoritos.

El mundo de la comunicación no dudó en dar difusión a unas imágenes no aptas para personas sensibles. Es “perturbador” como indicó un periodista a través de su perfil en citada red social.

El propio fotógrafo se hizo valer de idéntico medio para reconocer que su actitud y la de sus compañeros “es lo que inspira nuestra humanidad a aquellos que fueron cómplices de las muertes de niños en Khan Sheikhan”, el lugar donde se produjo el ataque químico con gas sarín, según recoge ‘20minutos’.

Un ataque aquel que dejó historias también desoladoras. Un niño perdió a 19 familiares y lo supo cuando despertó sin ropa en el hospital. Su nombre es Mazin Yusif y tiene 13 años.Otro hombre perdió a sus gemelos y a su esposa. Terrorífico.

What I and my colleagues have done today is what inspires our humanity to those who were partners in killing the children of #Khan_Sheikhan